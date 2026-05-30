Katowice Kilkudziesięciu pseudokibiców szykowało się do bójki. Nagranie z akcji policji Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policja uniemożliwiła starcie pseudokibiców w Chorzowie Źródło wideo: Policja śląska Źródło zdj. gł.: Policja śląska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek wieczorem w centrum Chorzowa mogło dojść do bójki pseudokibiców dwóch wrogich klubów. Grupa kilkudziesięciu osób, powiązanych z jednym ze śląskich klubów piłkarskich, przyjechała do miasta i przebywała w okolicach przystanku tramwajowego przy rynku. Chcieli sprowokować kibiców miejscowej drużyny.

Ich plany pokrzyżowali policjanci, którzy pojawili się na miejscu przed tym, jak dotarła druga grupa pseudokibiców. W ten sposób udało się zapobiec próbie masowej konfrontacji w centrum miasta.

Kilkudziesięciu pseudokibiców w centrum miasta Źródło zdjęcia: Policja śląska

Przygotowywali się do ustawki

Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, które próbowały doprowadzić do starcia. Zabezpieczali teren i pilnowali, żeby nie doszło do zniszczeń.

"Skala trudności podejmowanych czynności eskalowała nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostki brukowej" - informuje śląska policja.

Policja uniemożliwiła starcie pseudokibiców Źródło zdjęcia: Policja śląska

Zostali odeskortowani z miasta

Ostatecznie funkcjonariuszom udało się opanować sytuację. Nie doszło do bójki ani poważniejszych incydentów. Przyjezdni pseudokibice zostali odprowadzeni do tramwaju i pod nadzorem policji opuścili miasto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Młodzi pseudokibice pobili dwóch mężczyzn w galerii handlowej. Nagranie

OGLĄDAJ: 25-lecie u podnóża Tatr. Co przygotowaliśmy?