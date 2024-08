Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątkowy wieczór na Drogowej Trasie Średnicowej w Chorzowie. Policjanci zostali poinformowani o autobusie, który stanął w poprzek i zablokował drogę. Jak się okazało, jego kierujący wjechał na trasę pod prąd.

Kierowca autobusu wjechał pod prąd na DTŚ

- 67-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej, który pomimo infrastruktury drogowej, ignorując podstawowe przepisy ruchu oraz znaki drogowe wjechał autobusem komunikacji miejskiej na Drogową Trasę Średnicową. Kiedy zorientował się, że popełnił błąd, postanowił zawrócić. Niestety z uwagi na gabaryty autobusu okazało się to mocno utrudnione. Udało się to dopiero w asyście mundurowych. Szczęśliwie, autobus zjeżdżał do zajezdni, więc kierujący swoim zachowaniem nie naraził na niebezpieczeństwo pasażerów - informuje st. asp. Lucjan Pokorski z KMP w Chorzowie.