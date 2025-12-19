Zaoferował pomoc, zaniósł zakupy, ale coś zabrał

Bytom (województwo śląskie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 7 grudnia w jednym z bytomskich sklepów. 40-latek zaoferował pomoc 73-letniemu mężczyźnie poruszającemu się na wózku. Senior przyjął ofertę nieznajomego. Ten zaniósł mu zakupy do mieszkania. Pomoc ta, jak się szybko okazało, nie była bezinteresowna. "40-latek 'przy okazji' zabrał dwie karty bankomatowe należące do 73-latka. Ten kiedy się zorientował, że ich nie ma, zablokował je. 40-latek zdążył już jednak dokonać siedmiu płatności" - informuje policja.

Usłyszał zarzuty

40-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Każdy przypadek dokonania transakcji przy użyciu cudzej karty bez zgody jej właściciela, jest traktowany jako kradzież z włamaniem. Grozi za to kara do 10 lat więzienia.

