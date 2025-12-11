Przyjmowała pacjentów mimo sądowego zakazu. 176 zarzutów

Bytom (województwo śląskie) Źródło: Google Maps

Pierwsze zgłoszenie dotyczące recepty wystawionej przez osobę bez uprawnień, bytomscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą otrzymali w kwietniu. Od tego czasu zaczęli pracować nad sprawą 82-letniej mieszkanki Bytomia.

- Wykonywała zawód lekarza, mimo orzeczonego przez sąd zakazu - wyjaśnia podkomisarz Paulina Gnietko, oficer prasowa policji w Bytomiu.

Z ustaleń policjantów wynika, że przyjmowała pacjentów na terenie trzech miast województwa śląskiego, w tym w Bytomiu.

- Kobieta przeprowadzała badania lekarskie i wypisywała recepty. Od pacjentów brała opłaty za wizyty - tłumaczy Gnietko.

176 zarzutów

Analiza przeprowadzona przez policjantów, pozwoliła na postawienie 82-latce 176 zarzutów. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Bytomiu. - Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 82-latka uczyniła sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu - podkreśla Gnietko.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy został przekazany wraz z aktem oskarżenia do sądu. 82-latce grozi nawet osiem lat więzienia.

Policja nie informuje, kiedy i dlaczego kobieta straciła prawo wykonywania zawodu lekarza.

