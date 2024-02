21-latek spadł ze ściany wspinaczkowej. "Przygotowywał się do zawodów"

21-letni mężczyzna spadł z wysokości kilkunastu metrów na ściance wspinaczkowej w Bytomiu. W sieci pojawił się film, na którym widać, że nie wpina się do liny asekuracyjnej. Policja ustala okoliczności wypadku.

Jak przekazała Anna Oczkiewicz, oficer prasowa bytomskiej komendy miejskiej, dyżurny dostał zgłoszenie o wypadku w piątek o 16:45. Do zdarzenia doszło na terenie obiektu sportowego Skarpa Bytom-Rozbark.

- Dyżurny został powiadomiony, że ze ścianki wspinaczkowej miał spaść mężczyzna – informuje Oczkiewicz. Jak dodaje, poszkodowany to 21-letni mieszkaniec Sosnowca.

"Doświadczony wspinacz"

Patrol, który pojechał na miejsce potwierdził, że doszło do wypadku. – Mężczyzna prawdopodobnie wspinał się bez zabezpieczenia, spadł z 15 metrów. Na miejscu lądowało Pogotowie Lotnicze, które zabrało go do szpitala – relacjonuje rzeczniczka. I dodaje: - Mężczyzna w chwili, gdy był zabierany przez pogotowie, był przytomny.

Centrum sportowe, w którym doszło do wypadku, opublikowało oświadczenie w tej sprawie. "Ze ściany przeznaczonej do wspinaczki na czas spadł doświadczony wspinacz przygotowujący się do zawodów. (…) Jak w przypadku każdego poważnego wypadku, dokładny przebieg zdarzeń zbada Policja m. in. na podstawie przekazanego przez Skarpę Bytom zapisu z monitoringu" – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rzeczniczka policji przekazała, że wstępnie wykluczono udział osób trzecich w wypadku. Dokładne okoliczności zdarzenia ustali prowadzone śledztwo. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do Centrum Urazowego w Sosnowcu. Rzecznik placówki Tomasz Świerkot przekazał, że pacjent jest w stanie stabilnym, jest z nim kontakt. 21-latek doznał głównie złamań i stłuczeń, przeszedł kilka zabiegów ortopedycznych. Świerkot poinformował, że chociaż mężczyznę czekają dalsze zabiegi, to lekarze są dobrej myśli, jeśli chodzi o powrót wspinacza do pełnej sprawności.

Autor:wini/PKoz

Źródło: tvn24.pl