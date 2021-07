Rodzice i ich 17-letni syn nie żyją, "mieli rany postrzałowe". Trwają poszukiwania 52-latka, "należy do rodziny ofiar"

Cała śląska policja pracuje nad tym, by zatrzymać 52-letniego Jacka Jaworka z Częstochowy. Mężczyzna może być odpowiedzialny za zabójstwo trojga swoich krewnych. Ofiary to małżeństwo w wieku 44 lat oraz ich 17-letni syn. Rodzina mieszkała w miejscowości Borowce (woj. śląskie).

Tuż po godzinie 10, policjanci poinformowali, że na polecenie prokuratury w sprawie poszukują Jacka Jaworka. To 52-letni mieszkaniec Częstochowy. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo trzech osób. Jak poinformował rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek, poszukiwany należy do rodziny ofiar - od pewnego czasu mieszkał z nimi w domu w miejscowości Borowce w powiecie częstochowskim.

Jednocześnie policjanci apelują o to, by nie próbować samodzielnie zatrzymywać podejrzewanego., bo może być on niebezpieczny. W poszukiwania mężczyzny zaangażowani są nie tylko policjanci z województwa śląskiego, ale i z ościennych województw. W akcji bierze udział policyjny śmigłowiec.

Pod nadzorem prokuratury

Mieszkańcy miejscowości są wstrząśnięci tym, co się stało. - Tragedia straszliwa. To jest spokojna wieś. A ta rodzina to byli bardzo dobrzy ludzie. Przyjaźni dla wszystkich. Sąsiadka i sąsiad byli nieocenieni. Każdy kto się do nich zwrócił zawsze pomoc otrzymał. Straszne, że to spotkało takich dobrych ludzi - mówi sąsiad pan Ryszard.