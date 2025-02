Pociąg wykoleił się tuż przed stacją Bielsko-Biała Główna 

We wtorek późnym wieczorem w tunelu przed stacją Bielsko-Biała Główna wykoleił się pociąg osobowy, kóry jechał ze Zwardonia do Katowic. Bartłomiej Wnuk, rzecznik regionalnego przewoźnika Kolei Śląskich, przekazał, że nikomu nic się nie stało.

Bartłomiej Wnuk przekazał, że do zdarzenia doszło we wtorek tuż przed godziną 20. - Wykoleił się czwarty wózek pociągu. Ostatni wagon składu znajdował się jeszcze przed tunelem, więc pasażerowie zostali bezpiecznie wyprowadzeni przez kierownika pociągu - relacjonował. Rzecznik Kolei Śląskich poinformował, że ruch został tam zamknięty. Pociągi ze Zwardonia dojeżdżają do Wilkowic-Bystrej i stamtąd zastępcza komunikacja autobusowa dowozi pasażerów do stacji Bielsko-Biała Główna. W drugą stronę jest odwrotnie.