Motocyklista zginął na miejscu. Policja szuka świadków wypadku

Do wypadku doszło w piątek około godziny 21. 50 w Bielsku-Białej na ulicy Warszawskiej. To główna droga wjazdowa do miasta, fragment krajowej "jedynki" i - jak mówi aspirant sztabowy Roman Szybiak, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - jest odpowiednio oświetlona.