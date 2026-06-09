Katowice Przez cztery lata gwałcił dziewczynkę. Sąd podtrzymał wyrok Oprac. Mateusz Czajka |

Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych Źródło wideo: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Katowicki sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok 15 lat więzienia dla przestępcy seksualnego, który przez cztery lata gwałcił małoletnią dziewczynkę. O decyzji, która jest już prawomocna, w poniedziałek poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

Rzecznik bielskich śledczych Małgorzata Moś-Brachowska przypomniała, że skazany od 2021 do lutego 2025 r. "wielokrotnie doprowadzał przemocą fizyczną małoletnią pokrzywdzoną poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do wykonywania innych czynności seksualnych".

Obrońca oskarżonego zaskarżył wyrok z pierwszej instancji

Bielski sąd okręgowy jesienią ubiegłego roku uznał mężczyznę za winnego i skazał go na 15 lat więzienia oraz 10-letni zakaz wykonywania wszelkich działalności związanych z wychowaniem, leczeniem i edukacją małoletnich. Nie wolno mu się zbliżać do pokrzywdzonej. Ma też zapłacić na jej rzecz nawiązkę.

Prokurator Małgorzata Moś-Brachowska powiedziała, że wyrok zaskarżył obrońca, ale katowicka apelacja utrzymała go w mocy. Sprawca przez cały okres śledztwa, a potem procesu, był tymczasowo aresztowany.

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