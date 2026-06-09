Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Przez cztery lata gwałcił dziewczynkę. Sąd podtrzymał wyrok

|
Pedofilia
Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych
Źródło wideo: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dla mężczyzny, który przez cztery lata gwałcił dziewczynkę. Jak podaje prokuratura skazany "wielokrotnie doprowadzał przemocą fizyczną małoletnią pokrzywdzoną poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do wykonywania innych czynności seksualnych".

Katowicki sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok 15 lat więzienia dla przestępcy seksualnego, który przez cztery lata gwałcił małoletnią dziewczynkę. O decyzji, która jest już prawomocna, w poniedziałek poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

Rzecznik bielskich śledczych Małgorzata Moś-Brachowska przypomniała, że skazany od 2021 do lutego 2025 r. "wielokrotnie doprowadzał przemocą fizyczną małoletnią pokrzywdzoną poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do wykonywania innych czynności seksualnych".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Papież spotkał się z sześcioma osobami skrzywdzonymi przez duchownych

Papież spotkał się z sześcioma osobami skrzywdzonymi przez duchownych

Świat
Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych

Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych

Polska

Obrońca oskarżonego zaskarżył wyrok z pierwszej instancji

Bielski sąd okręgowy jesienią ubiegłego roku uznał mężczyznę za winnego i skazał go na 15 lat więzienia oraz 10-letni zakaz wykonywania wszelkich działalności związanych z wychowaniem, leczeniem i edukacją małoletnich. Nie wolno mu się zbliżać do pokrzywdzonej. Ma też zapłacić na jej rzecz nawiązkę.

Prokurator Małgorzata Moś-Brachowska powiedziała, że wyrok zaskarżył obrońca, ale katowicka apelacja utrzymała go w mocy. Sprawca przez cały okres śledztwa, a potem procesu, był tymczasowo aresztowany.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 2 min
AGNIESZKA SIKORA - bez polityki
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
PedofiliaBielsko-Biała
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
AdobeStock_359790855
A kto to przyszedł? "Nauczyciel jawności"
Jan Kunert
pap_20240718_0QG
Komisja ds. Pegasusa kończy prace. Będą dodatkowe zawiadomienia do prokuratury
Patryk Michalski, Adam Styczek
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
BIZNES
Viktor Orban na szczycie UE w Brukseli
Tam Orban wybiera się w pierwszą podróż zagraniczną po utracie władzy
imageTitle
Trump wygwizdany przed finałem NBA
EUROSPORT
Brak paliwa na stacji w Sewastopolu (zdjęcie z 21 sierpnia 2025 roku)
Kupony na paliwo i puste półki. "Święcie wierzyli w potęgę Rosji"
BIZNES
imageTitle
Sinner w szpitalu. Możliwa przerwa od gry przed Wimbledonem
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Order Orła Białego. "Zełenski postanowił zburzyć Bastylię"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
Kaczyński wezwany do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie "dwóch wież"
Patryk Michalski
Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek podczas wspólnego wiecu
Informacje o konflikcie "wyssane z palca". Morawiecki ramię w ramię z Czarnkiem
Polska
imageTitle
9845 dni czekania i porażka. Symboliczny występ Sochana
EUROSPORT
Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów
Akcja policjantów i strażników granicznych. Przeszukali sześć posesji pod Warszawą
WARSZAWA
imageTitle
Nagła śmierć młodego biathlonisty. W końcu jest konkretna reakcja
EUROSPORT
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega
BIZNES
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy
Dariusz Gałązka
BURZA LATO
Upał i burze z ulewnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Sam Altman
OpenAI o krok od Wall Street. Może stać się jedną z najcenniejszych firm świata
BIZNES
47 min
pc
"Zełenski przekroczył wszelkie dopuszczalne czerwone linie"
Kultura polityczna
imageTitle
Zasłabnięcie Eriksena. "Inna sytuacja niż ta z 2021 roku"
EUROSPORT
shutterstock_2368279855
Media: śmigłowiec Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
37-latka zatrzymana na lotnisku
WARSZAWA
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Wtorek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
BIZNES
Karim Ahmad Khan
Prokurator Trybunału w Hadze zawieszony. W tle poważne oskarżenia
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Sprzeczka i śmiertelne potrącenie. Areszt dla kierowcy
Pruszków
27 min
cnb lazzeri3
PremieraMinister mówi: kolej jest bezpieczna. Czy naprawdę każdy może zatrzymać pociąg?
Czarno na białym
Ryszard Kalisz w programie "Tak jest"
"Do końca kadencji Donalda Trumpa go nie wydadzą"
Polska
Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież spotkał się z sześcioma osobami skrzywdzonymi przez duchownych
Wołodymyr Zełenski i król Karol III w zamku Windsor
Zełenski u króla Karola. Dziękował "za żelazne poparcie"
Dawid Mirkowski odpowiada za zabójstwo na Nowym Świecie
Maciej zwrócił uwagę, nie żyje. "Nieduży impuls" i "wyrzut ogromnej agresji"
Alicja Glinianowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica