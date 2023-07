Maluchami z Bielska-Białej do Monte Carlo. "Jedziemy po milion dla dzieci"

W ubiegłym roku 12 fiatów 126p pokonało dystans z Bielska-Białej do Turynu, skąd wywodzi się popularny maluch. Rajd zorganizowała grupa pasjonatów 126Hooligans, by przypomnieć o przypadającej 50. rocznicy rozpoczęcia produkcji auta, które zmotoryzowało Polskę.

Sukces Wielkiej Wyprawy Maluchów – bo tak nazwano to wydarzenie – skłonił entuzjastów małych fiatów do jej powtórzenia w 2023 roku. I tak w ciągu najbliższych ośmiu dni ponad setka osób przejedzie małymi fiatami dystans 4 tys. kilometrów z Bielska-Białej do Monte Carlo. Uczestnicy rajdu przemierzą samochodami siedem krajów.

- Świat należy do odważnych, do tych którzy przełamują bariery, a jeśli robi się to w dobrym celu to tylko wyobraźnia stanowi barierę - mówi uczestnik rajdu Rafał Sonik, zdobywca 9 Pucharów Świata i ich 14-krotny medalista oraz zwycięzca Rajdu Dakar.