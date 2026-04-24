Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ojciec i córka zabrani do szpitala, oboje nieprzytomni

Śmigłowiec LPR lądował w Bestwince
Do zdarzenia doszło w Bestwince (powiat bielski)
Źródło: Google Maps
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala córkę, a karetka ojca. Oboje byli nieprzytomni. Strażacy stwierdzili, że w domu doszło do wycieku gazu.

W Bestwince w powiecie bielskim w jednym z domów dwie osoby straciły przytomność. To 84-letni mężczyzna i jego 53-letnia córka.

Strażacy sprawdzili, czy w domu nie ma czadu. Urządzenia pomiarowe nic jednak nie wskazały. Okazało się natomiast, że w obrębie kuchenki gazowej oraz licznika wycieka gaz. Zakręcili zawór i wezwali pogotowie gazowe.

Ojciec i córka są w szpitalu

Jak przekazała tvn24.pl, mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowa komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, 53-latka została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Sosnowcu.

Źródło: KM PSP w Bielsku-Białej

- Trwa specjalistyczna diagnostyka. Jest za wcześnie, by mówić o rokowaniach - przekazała tvn24.pl Anna Ginał rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

Źródło: KM PSP w Bielsku-Białej

84-latek także jest hospitalizowany, do innej placówki przewiózł go ambulans.

Przyczyny zdarzenia ustala policja.

pc

TVN24

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Bielsku-Białej

Udostępnij:
Tagi:
Bielsko-BiałaŚmigłowiec LPR
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

