Sprzed sklepu zniknął york. Kamery zarejestrowały, jak do tego doszło

Do zdarzenia doszło na będzińskim osiedlu Warpie. Jeden z mieszkańców okolicy, wchodząc do sklepu, zostawił psa rasy yorkshire terier (popularnie zwanych yorkami) przywiązanego przed wejściem.

Po zrobieniu zakupów nie znalazł jednak swojego pupila w miejscu, gdzie go zostawił. Nie było go także nigdzie w pobliżu. Postanowił więc o sprawie powiadomić policję.

Nagrana kradzież

Funkcjonariusze przejrzeli zapis pobliskiego monitoringu. Na nagraniu zobaczyli, jak do psa podchodzi mężczyzna w jasnej kurtce i zabiera go. Udało się ustalić personalia tego mężczyzny – to 44-letni mieszkaniec Będzina.