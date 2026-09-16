Katowice Nocna awaria na kolei, są opóźnienia pociągów Oprac. Mateusz Czajka |

Mikołaj Kurpiński o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Katarzyna Ledwon/Shutterstock

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Jak podał w swoim raporcie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, o godzinie 3 w nocy doszło w Katowicach do usterki urządzeń sterowania ruchem.

Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei śląskich (największy regionalny przewoźnik w województwie śląskim) przekazał, że od wspomnianej godziny "występują poważne problemy w ruchu pociągów". Usterka ma być po stronie PKP Polskich Linii Kolejowych. Brakowało zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

"Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w Transport GZM na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - przekazał Wnuk.

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"Możliwe odwołania poszczególnych kursów"

Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK przekazała, że zasilanie przywrócono o godz. 5.30 i pociągi od tego czasu już kursują. Prace naprawcze związane z awarią jednak dalej trwają.

"W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia. Możliwe odwołania poszczególnych kursów." - przekazały na platformie X PKP PLK.

PKP PLK informuje, że pasażerowie, którzy chcą sprawdzić godziny odjazdów pociągów i ewentualne odwołania, powinni korzystać z Portalu Pasażera.

Ponad 260 minut opóźnienia

Największe opóźnienie dotyczy pociągu, który miał wyjechać z Katowic o godzinie 5.53 i ma 260 minut opóźnienia (stan na godz. 10.15). Kolejny, który miał wyruszyć z Katowic do Zwardonia o godz. 8.01 ma ponad 120 minut opóźnienia.

📢 Uwaga podróżni❗ Utrudnienia w ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice oraz na szlakach przyległych. W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia. Możliwe odwołania poszczególnych kursów.



❗Wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Katowice -… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 16, 2026 Rozwiń PKP PLK informuje o awarii Źródło: X

Pociąg omija Katowice

W związku z awarią w Katowicach, komunikat wydały także PKP Intercity. Wskazały, że opóźnienia mogą dziś trwać nawet ponad 60 minut, a spółki PKP Intercity i Koleje Śląskie wzajemnie honorują swoje bilety.

PKP Intercity zdecydowało się także przekierować jeden ze swoich pociągów na inną trasę.

"IC nr (406) 41010/1 "CHOPIN” relacji München Hbf – Warszawa Wschodnia zostanie skierowany drogą okrężną z pominięciem stacji: Katowice, Sosnowiec Główny oraz Dąbrowa Górnicza" - poinformowało PKP Intercity.

Więcej informacji wkrótce.