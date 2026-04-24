Katowice Apel policji w sprawie wypadku posła Litewki. Pierwsze informacje o ustaleniach i gorąca prośba Mateusz Czajka |

Znicze w miejscu, gdzie zginął Łukasz Litewka

Policja apeluje, aby nie rozpowszechniać "niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" w sprawie wypadku, w którym 23 kwietnia zginął poseł Łukasz Litewka.

"Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku." - pisze w mediach społecznościowych Śląska Policja.

Apel pojawił się w odpowiedzi na internetowy trend, w którym pojawiła się sugestia, że za śmiercią posła stał celowy zamiar.

Jednocześnie poprosiła o pomoc świadków wypadku, aby przekazali policji lub prokuraturze informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Pomóc mogą zwłaszcza kierowcy i nagrania z kamer samochodowych.

Poseł Łukasz Litewka nie żyje. Zginął w wypadku

Wypadek miał miejsce na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Podczas jazdy rowerem wjechał w niego samochód, który zjechał ze sprzeciwległego pasa drogi. Jak powiedział 23 kwietnia reporterom asp. sztab. Adam Jachimczak z biura prasowego Śląskiej Policji, wstępne ustalenia mówią o tym, że kierowca "najprawdopodobniej zasnął, zasłabł albo stracił przytomność".

Na godzinę 13 w Sosnowcu konferencję w sprawie śledztwa dotyczacego śmierci posła zapowiedziała Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.