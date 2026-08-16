Katowice 11-latka wpadła do jaskini. Ratownicy wydostali ją z głębokości siedmiu metrów Oprac. Martyna Sokołowska |

Powiat Zawiercie, woj. śląskie Źródło wideo: mapa google Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock

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Do wypadku doszło w rejonie zamku Bąkowiec. Jak podał portal zawiercie112.pl, służby otrzymały zgłoszenie o dziecku, które wpadło do jaskini.

- 11-latka została już wydostana z jaskini. Ma uraz głowy, jest przytomna, zabiera ją LPR - przekazał TVN24 Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Ratownik GOPR dotarł do dziewczynki

Jak dodał, dziewczynka wpadła do Jaskini Stefanowa Dziura na głębokość około siedmiu metrów. Do poszkodowanej z wykorzystaniem technik alpinistycznych dotarł ratownik jurajskiego GOPR. Zabezpieczył 11-latkę, a następnie wydobył ją na powierzchnię.

Dziewczynka była przytomna. Została przekazana załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała ją do szpitala.

Jaskinia Stefanowa Dziura nie jest udostępniona do zwiedzania. Mogą do niej wchodzić jedynie speleolodzy.