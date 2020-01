Wyszedł z więzienia i niebawem tam wróci, bo zdradził go tatuaż

Policjanci tropili włamywacza, który nocą okradał restauracje, sklepy i zakłady fryzjerskie. Na nagraniu z kamery monitoringu rozpoznali tatuaż. Według ich wiedzy, należał on do 25-latka, który rok temu wyszedł z więzienia. Siedział za włamania. Teraz grozi mu nawet 15 lat.

Mężczyzna ma 25 lat i już będzie odpowiadać jako recydywista. W październiku 2018 roku wyszedł z zakładu karnego, gdzie siedział cztery lata za włamania. I w mieście policja zaczęła odnotowywać podobne przestępstwa.

Wpadł przez tatuaż

Grasujący w Będzinie włamywacz pod osłoną nocy obrabowywał różne firmy. W sumie ponad 30. Szczególnie dał się we znaki właścicielom lokali gastronomicznych oraz zakładów fryzjerskich.

Jego łupem padała przede wszystkim gotówka schowana w kasie. Ale nie gardził także wartościowymi przedmiotami, takimi jak perfumy czy galanteria skórzana.

Policjanci, którzy tropili sprawcę, analizowali zapisy z kamer monitoringu. Na jednym nagraniu, pochodzącym z kamery znajdującej się w pobliżu miejsca jednego z przestępstw, rozpoznali charakterystyczny tatuaż na ciele włamywacza.

Według policji należy do 25-letniego Oskara J. Został on zatrzymany i przyznał się do kradzieży z włamaniem na terenie Będzina.

- Zarzut, który usłyszał obejmuje na razie kilka włamań, ale czynności trwają - mówi Paweł Łotocki, rzecznik policji w Będzinie.

25-latkowi grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.