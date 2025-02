Dzisiaj ponad 2 miliony Polek, to samodzielne mamy. Kobiety, które każdego dnia, łączą obowiązki domowe z pracą zawodową i wychowaniem dziecka. A wszystko w pojedynkę. Bohaterki reportażu nie ukrywają, że samodzielne macierzyństwo kosztuje i to bardzo wiele. To ogromne obciążenie psychiczne, ale i finansowe. To właśnie finanse, kwestie mieszkaniowe bardzo często powstrzymują kobiety przed odejściem. Jak mówi jedna z bohaterek, taka decyzja "to skok w przepaść".

Dla mamy małej Zuzi najtrudniejszym wyzwaniem było znalezienie im nowego domu. Finanse nie pozwoliły jej wynająć mieszkania w Krakowie. Zamieszkały w odziedziczonej części domu, którą powoli same remontują. Żyją skromnie, ale to w pokoik Zuzi jej mama włożyła najwięcej serca i pieniędzy, bo "wszystko, co robi, to dla córki, żeby była szczęśliwa". Mama Mikołaja pracuje, ale zarobki nie pozwalają jej na wynajęcie mieszkania, a jednocześnie są za wysokie, żeby mogli otrzymać mieszkanie socjalne. Od trzech lat mieszkają w Domu Samotnej Matki, marzą o choćby małej kawalerce. Aneta razem z dwójką małych dzieci mieszka w Krakowie. Jak mówi, "czasami sama nie wie, jak sobie radzi". Wyszła z domu i zaczęła wszystko dosłownie od zera. Porzuciła stabilizację finansową - nowe mieszkanie było maleńkie, została z jedną pensją. Często przychodziły myśli, żeby nawet wrócić do byłego męża, ale tego nie zrobiła, choć bywało i bywa do tej pory ekstremalnie ciężko.

To, co łączy wszystkie bohaterki reportażu, to ogromna miłość do swoich dzieci i często poświęcenie, żeby sprostać wszystkiemu w pojedynkę. Jest trudno, nie ukrywają tego, ale są z siebie dumne, bo jako samodzielne mamy, każdego dnia, udowadniają swoimi historiami, że warto zawalczyć o siebie.