Gwiazda prokuratury i jej upadek

Anna Habało była gwiazdą polskiej prokuratury. W swojej karierze wysłała za kraty wielu przestępców, których oskarżała w prowadzonych przez siebie sprawach. Dzisiaj sama odbywa wieloletnią karę pozbawienia wolności i przebywa w zakładzie karnym z morderczyniami, oszustkami i złodziejkami. Co sprawiło, że trafiła do więzienia? Anna Habało tuż przed tym, jak otrzymała wezwanie do odbycia kary, zdecydowała się na udzielenie jedynego wywiadu. Opowiedziała w nim o sprawie, w której sama zasiadła na ławie oskarżonych. Jak ze szczytu prokuratorskiej hierarchii spadła na samo dno? Co myśli o swoich błędach? Reportaż Macieja Kuciela.