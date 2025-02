Katarzyna Błażejewska-Stuhr: mamy taką pokoleniową traumę głodu

Bardzo często problemy z żywieniem, jak anoreksja czy bulimia, są po prostu systemem bezpieczeństwa. Dzieje się tak źle, że wywala bezpiecznik - mówiła w "Bez polityki" w TVN24 GO Katarzyna Błażejewska-Stuhr, współautorka książki "Znikam. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży". W rozmowie z Piotrem Jaconiem wskazała, iż "jedno to jest zdiagnozowanie tego problemu, a drugie to jest gotowość całej rodziny do poradzenia sobie z tym problemem". Błażejewska-Stuhr zwróciła uwagę, że "na rodzicach ciąży olbrzymia odpowiedzialność, ale też bardzo duże poczucie winy", które "powoduje, że dłużej trwa okres niedowierzania, zakłamywania rzeczywistości". - W książce to opisujemy, ale też wielokrotnie spotkałyśmy się z sytuacjami, w których rodzice przychodzą z dziećmi w stanie zagrożenia życia - mówiła. Według niej "to pokazuje, jak dużo jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, żeby nie zmierzyć się z problemem". Błażejewska-Stuhr uznała również, że "mamy pokoleniową traumę głodu". - Jako rodzice miewamy tendencję, że trzeba zjeść wszystko, co jest na talerzu. Wyłączamy w dzieciach zaufanie do siebie i umiejętność słuchania sygnałów z ciała - tłumaczyła psychodietetyczka.

