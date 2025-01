MEGA wizja Donalda T. i polska ekspansja

Kto oklaskiwał Donalda Trumpa, a kogo nie zaprosił on na swoją inaugurację i co to oznacza dla relacji między Brukselą a Waszyngtonem? Kto oklaskiwał Donalda Tuska, a kto jest żałosny i godny pogardy i co to oznacza dla relacji między Brukselą a Warszawą? Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN24 omawiają cztery postawy w relacjach z Trumpem jakie przyjmują unijni politycy, a także przyglądają się ekspansji polskiej kultury w unijnych instytucjach.