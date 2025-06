Polska ma nową fabrykę amunicji. Do kraju wraca też produkcja prochu - ale nie każdego typu Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

Polska prywatna firma Ammo Lab Solution produkuje amunicję - proch musi importować. - Sprowadzam z Francji, w przeszłości z Czech, w czasach, kiedy nie było covida, nie było konfliktu na Ukrainie - powiedział Marcin Lep, właściciel Ammo Lab Solution.

Amunicja z fabryki pana Marcina Lepa trafi na strzelnice - posłuży do sportu i rekreacji. Natomiast w Skarżysku-Kamiennej właśnie otwarto fabrykę amunicji karabinowej i pistoletowej, który będzie służyła celom obronności. W uroczystości uczestniczył premier Donald Tusk.

Jednak z produkcją polskiego prochu ciągle jest krucho. To nie jest technologia kosmiczna, to jest technologia znana od lat, więc dlaczego tej fabryki ciągle nie ma?

- Z punktu widzenia surowcowego, technicznego, ludzkiego, mamy wszystkie kompetencje i możliwości, żeby takowe zakłady w Polsce zbudować (...) i być nawet wręcz liderem - podkreśla Marcin Lep.

Co z polską produkcją prochu?

Polska też miała własną produkcję prochu, ale ponieważ przez lata nie było realnego zagrożenia wojną, wojsko zamawiało mało amunicji. Krajowa produkcja zatem zamierała. Teraz w fabryce w Pionkach wreszcie wraca produkcja krajowego prochu do nabojów.

Jednak prochu innego rodzaju - do pocisków artyleryjskich - nadal nie produkujemy. Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa już ponad trzy lata. Dlaczego? - Nasi poprzednicy nie przykładali uwagi do tego - wyjaśnia minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rząd PiS o fabryce prochu w Pionkach mówił od 2018 roku. Premier Morawiecki ogłaszał różne inicjatywy, ale z realizacją było gorzej. - Tutaj były wbite pale w ziemie, były dziesiątki konfliktów z podwykonawcami, i robota stała - opisuje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, stojąc w nowej fabryce.

Postawiono na import gotowej broni i amunicji - odpowiadają politycy PiS. - Zawierane były różnego rodzaju kontrakty na zakupy broni, że tak się wyrażę, od ręki - mówi poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. - Są firmy, które biorą za to miliardy złotych, za to, żeby pośredniczyć w tych transakcjach. No to zobaczmy, jaki jest w tym interes - twierdzi Cezary Tomczyk.

Fabryka prochu w Pionkach leży w okręgu wyborczym Zbigniewa Kuźmiuka. Twierdzi, że rządy SLD w latach 90. doprowadziły do tego, że fabryka podupadła. Mówi, że ponownie uruchomienie produkcji nie jest proste. - Życzę tej ekipie wszystkiego najlepszego, ale myślę, że też nie odtworzy w pełni naszego przemysłu zbrojeniowego - uważa Zbigniew Kuźmiuk.