Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"

|
Niemiecka gospodarka
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Przez dziesięciolecia Niemcy kojarzyły się światu z dobrobytem, bogatym systemem świadczeń socjalnych i gospodarką o silnych fundamentach. Teraz ta epoka dobiega końca. - Od lat żyjemy ponad stan - stwierdził kanclerz Friedrich Merz. Od razu zaproponował receptę w postaci, jak sam mówi, bolesnych decyzji i cięć. Zapowiada jesień reform, a to oznacza ryzyko tarć w stosunkowo młodej koalicji.

Od lat żyjemy ponad stan - stwierdził Friedrich Merz, oceniając, że niemiecki "socjal" jest nie do utrzymania. Kanclerz Niemiec zapowiedział "jesień reform" - okres bolesnych decyzji, w tym podwyżek podatków, cięć budżetowych, a nawet prób podwyższenia wieku emerytalnego. Wszystko po to, by ożywić gospodarkę.

- Musimy pozostać krajem przemysłowym! Nie chcę, żebyśmy stali się muzeum przemysłu, musimy pozostać krajem przemysłowym! A do tego trzeba stworzyć odpowiednie warunki. Musimy zmienić nasz system ubezpieczeń społecznych. I powtarzam to, co mówiłem już wielokrotnie: po prostu nie stać nas na ten system, który mamy dzisiaj - powiedział Merz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1403243786
Polacy nie chcą już tam mieszkać? Pierwsza taka sytuacja od 36 lat
BIZNES
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Pojutrze może przyjść kolej na nas". Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie
Świat
berlin niemcy tlum shutterstock_1110251018
Załamanie na rynku pracy. Nie było tak od 15 lat
BIZNES

Polacy opuszczają Niemcy

Niemiecka prasa porównuje gospodarkę kraju do "starzejącego się sportowca", a nawet tonącego "Titanica". Niemcy najprawdopodobniej odnotują trzeci rok z rzędu bez wzrostu PKB. Bezrobocie jest najwyższe od 2010 roku. Bez pracy są 3 miliony osób - stopa bezrobocia wynosi 6,4 procent. Najgorzej jest w Bremie i w Berlinie, najlepiej w Bawarii.

- Firmy nadal ostrożnie tworzą nowe miejsca pracy. Na rynku pracy wciąż odbija się spowolnienie gospodarcze, którego doświadczaliśmy w ostatnich kilku latach - powiedziała Andrea Nahles, prezes Niemieckiego Urzędu Pracy.

Brytyjski dziennik "The Times" napisał, że po raz pierwszy od 1989 roku więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż do nich przyjechało. Według gazety "powodów tego zjawiska powrotów jest wiele: tęsknota za domem, długotrwały kryzys gospodarczy w Niemczech, nieustająca dynamika gospodarki Polski, frustracja związana z niemiecką biurokracją i sztywnością systemu socjalnego oraz hojny pakiet ulg oferowany przez polski rząd".

Reforma niemieckiego państwa opiekuńczego może zachwiać jednością rządzącej koalicji tworzonej rzez chadecki blok CDU/CSU i socjaldemokratów z SPD. Wiceprzewodnicząca SPD, Petra Köpping, powiedziała "Bildowi": "Niemcy są trzecią co do wielkości gospodarką świata. Zachowywanie się tak, jakbyśmy byli na krawędzi upadku, jest nieodpowiedzialne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Emmanuel Macron
Macron: Europa nie powinna wykluczać tego
BIZNES
Bundeswehra, niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko
Niemieckie media ostro o zmianach w wojsku
Świat
Giorgia Meloni
Premierka Włoch reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat

Niemcy mogą pracować na emeryturze - i będą do tego zachęcani

W obliczu starzenia się społeczeństwa kanclerz Merz chce wprowadzić od stycznia projekt tak zwanej aktywnej emerytury, czyli systemu zachęt, które sprawią, że Niemcy będą odkładać decyzję o przejściu na emeryturę przynajmniej do 70. roku życia. W niemieckiej telewizji publicznej Merz tłumaczy, że decyzja ma być dobrowolna. Obecnie wielu emerytów, którzy nadal chcą pracować, nie może tego robić.

- To oferta dla starszych pracowników, by pracowali w firmach dłużej niż do 67. roku życia. Dwa tygodnie temu podjęliśmy decyzję o zniesieniu tak zwanego przedwstępnego zatrudnienia. Pewnie pani, podobnie jak wielu widzów, nawet nie wie, co to jest. Otóż mieliśmy w Niemczech zakaz pracy w firmach po osiągnięciu wieku emerytalnego. To było zakazane w Niemczech - powiedział Merz w wywiadzie dla ZDF.

By nie drażnić swojego koalicjanta, Merz godzi się na typowo lewicowy postulat partii SPD, czyli podwyżkę podatku dla najbogatszych. Otwarty konflikt w koalicji, nieco ponad 100 dni od jej utworzenia, byłby wodą na młyn dla skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, która w sondażach idzie łeb w łeb z blokiem CDU/CSU. W jednym z najnowszych badań AfD zajęła nawet pierwsze miejsce.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyGospodarka NiemiecFriedrich Merz
Jakub Loska
Jakub Loska
Reporter "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.
Czytaj także:
imageTitle
Królowa trzysetówek. Muchova nie do złamania
EUROSPORT
Andrzej Duda z opatrunkiem na palcu
To nie były prace domowe. Tajemnica utraty końcówki palca
Polska
imageTitle
Koszykarze we wtorek ze wsparciem piłkarzy?
EUROSPORT
Pożar sortowni w Bełżycach
Pożar sortowni. Władze zalecają zamykanie okien
Polska
Wpis Brudzińskiego
Kaczyński, piwo, woda i zachód słońca. "Każdy rozgarnięty to wybierze"
Polska
imageTitle
Wielka Osaka. Nie dała szans Gauff
EUROSPORT
Hulajnoga
"Hulaj z głową". Co zrobić, by już żadne dziecko nie zginęło na hulajnodze?
BIZNES
Upał w Londynie
Najcieplejsze lato od ponad 140 lat
METEO
imageTitle
Polska kolonia w Porto. Kiwior oficjalnie Smokiem
EUROSPORT
Edukacja zdrowotna
Są szkoły, gdzie edukacji zdrowotnej nie będzie
Katarzyna Górniak
imageTitle
Świątek wysłała zaskakującą wiadomość po ostatniej piłce
EUROSPORT
Piorun
IMGW ostrzega przed upałem. W prognozach burze i ulewy
METEO
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Tramwajem z Woli do Dworca Zachodniego. Trzy i pół roku na projektowanie
WARSZAWA
Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Niezwykle rzadki widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
METEO
Barbara Nowacka
"To daleko posunięte chamstwo i seksizm"
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?
Szymon Żyśko
Świątek
Włączyła tryb ekspres. Świątek w ćwierćfinale US Open
EUROSPORT
Dariusz Klimczak
"Rozumiem, że ma plan, jest umówiony z kanclerzem Niemiec"
Polska
warszawa polska centrum metro shutterstock_2475623847
Wracają do Polski. Ekspert wskazuje, dlaczego
BIZNES
Karol Nawrocki w Wieluniu
"Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela z MSZ
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
WARSZAWA
Łyska
"Dobra wiadomość". Na te gatunki nie będzie można polować
METEO
Robert Fico
Dotąd odmawiał rozmowy, teraz spotka się z Zełenskim. Ale wcześniej z Putinem
Świat
Powerball jackpot loteria kumulacja
Potężna kumulacja. Ponad miliard w puli
BIZNES
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: są granice wymyślania. Kędryna odpowiada
Polska
"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe nieruchomości. Fałszywka Kremla
FAŁSZ"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe domy
Gabriela Sieczkowska
Gwałtowne burze
Po pogodnej nocy przyjdzie niespokojny dzień
METEO
01 1730 kadra-0005
Lewandowski dostał pytanie o opaskę. Wtedy wtrącił się rzecznik
EUROSPORT
imageTitle
"Uczymy się chodzić od nowa". Siatkarski mistrz pokazał nagranie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: kilka prostych faktów
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica