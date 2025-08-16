Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Trzy dni płynęła przez Bałtyk, trzeba ją było zmusić do wyjścia z wody. "Atmosfera jak w filmie Hitchcocka"

|
Karolina Szczepaniak
Trzy dni płynęła przez Bałtyk, trzeba ją było zmusić do wyjścia z wody. "Atmosfera jak w filmie Hitchcocka"
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Karolina Szczepaniak, olimpijska pływaczka i wolontariuszka, wyruszyła kraulem przez Bałtyk, żeby zbierać pieniądze dla dzieci potrzebujących protezy ręki. Popłynęła rekordowo daleko, ale trzeba było jej przerwać. W tym, co najważniejsze, akcja się udała - i nadal mogą Państwo wziąć w niej udział.

Ponad 57 godzin, ponad 141 kilometrów, i trzeba było zakończyć wyczyn, choć Karolina Szczepaniak chciała jeszcze dalej. Paulina Batorzyńska, trenerka przygotowania motorycznego, która była w "Support Team Karola", zespole osób wspierających pływaczkę, nie mogła wyjść z podziwu. - Pytałam, jak to jest możliwe, że człowiek może mieć tyle siły, żeby takie rzeczy dokonywać - przyznaje.

Gdy w trzeciej dobie w wodzie bez snu nie było pewności, czy pływaczka wie, co robi, trzeba było zmusić ją do wyjścia z wody - przed dopłynięciem do celu, czyli do Szwecji. Karolina Szczepaniak przepłynęła około 80 procent zaplanowanej trasy, która liczyła sobie 172 kilometry.

- Cały czas miałem świadomość, że nie możemy doprowadzić do tego momentu, w którym Karolina już jest totalnie nieprzytomna i nie kontaktuje. Jeszcze do tego wszystkiego w tle było słychać pioruny, i była taka trochę atmosfera jak w filmie Hitchcocka - wspomina Jakub Roś, kapitan jachtu, który towarzyszył Karolinie Szczepaniak.

Kraulem przez Bałtyk na rzecz dzieci bez rączek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kraulem przez Bałtyk na rzecz dzieci bez rączek

Marzanna Zielińska

Karolina Szczepaniak pobiła rekord

Próba zdobycia morza została przerwana, ale i tak Karolina Szczepaniak przepłynęła dłuższy dystans niż ktokolwiek inny próbujący zmierzyć się z Bałtykiem wpław. - Udało się udowodnić i osiągnąć to, że kobieta, kurde, może naprawdę wiele - podsumowała Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinessa.

Jak było trudno, na własnej skórze przekonała się Alicja Tchórz. Mistrzyni Europy w pływaniu po 50 minutach towarzyszenia koleżance w wodzie miała wrażenie, że zamarza.

- Trzeba przełamać nie tylko jakąś walkę z zimną wodą, ale też po prostu strachem przed głębinami, przed falami, to jest zupełnie inne pływanie niż pływanie basenowe - mówi.

Karolina Szczepaniak zamknęła też w Bałtyku najdramatyczniejszy rozdział w swoim życiu. Zakończyła walkę z anoreksją. - Był taki moment, gdzie płynęłam i płakałam ze względu na ból, który obejmował całe ciało. Przypomniałam sobie po prostu, jak anoreksja wyniszczyła mój organizm, (...) i przepraszałam swoje ciało - wspomina.

Pływaczka już wie, co zafunduje sobie na 34. urodziny. - Będzie druga próba za rok. Tak. Z tym moim kochanym teamem - zapowiedziała Karolina Szczepaniak.

Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Zbiórka trwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Zbiórka trwa

Marta Balukiewicz

Zbiórka pieniędzy ruszyła z kopyta

Dzięki tej walce i poświęceniu zbiórka pieniędzy na protezy rąk dla Emilki, Joasi i Daniela nabrała rozpędu. To w tym całym wysiłku pod hasłem "Morze marzeń" najważniejszy cel.

ZBIÓRKA NA RZECZ DZIECI JEST PROWADZONA NA PLATFORMIE POMAGAM.PL

- Tak dużo udało się Karolinie osiągnąć, bo to było naprawdę trudne wyzwanie i wielki wysiłek - mówi Katarzyna Piłat, matka Emilki. - Nieważne, że nie udało jej się dopłynąć. Dla mnie i tak jest ona wielką bohaterką i udało jej się tak czy siak - twierdzi Joanna Jaszczołt, podopieczna Fundacji Otwarte Ramiona.

Z każdą dodatkową zebraną złotówką Fundacja Otwarte Ramiona, której pływaczka jest wolontariuszką, będzie mogła pomagać bardziej. - Ciało rośnie, więc te protezy należy zmieniać, to cały czas są koszty - tłumaczy Magdalena Wojcieszek, koordynator wolontariatu Fundacji Otwarte Ramiona.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
Morze Bałtyckiedzieci
Marzanna Zielińska
Marzanna Zielińska
Reporterka "Faktów" TVN w Łodzi. W redakcji od 1997 roku. Od 1998 roku jest również szefem łódzkiego ośrodka TVN.
Czytaj także:
Szczyt Putin-Trump na Alasce
"Kolejny dowód niechlujstwa i niekompetencji". Rządowe dokumenty w drukarce hotelu na Alasce
Świat
16_08_2025_KT1_4144
Polski wieczór w Wiśle. Kot wygrał sobotni konkurs, na podium również Stoch
EUROSPORT
GettyImages-2230467236
Barcelona udanie rozpoczęła sezon. Rywal nie utrudnił jej zadania
EUROSPORT
Strażacy gaszą pożary we wschodniej Kanadzie
Powiedziała, że czas się pakować. "Uratowaliśmy wszystko, ale nie dom"
METEO
imageTitle
Świątek - Rybakina po raz dziesiąty, tym razem o finał w Cincinnati. Kiedy mecz?
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Sikorski o współpracy z Nawrockim. Za to "trzyma kciuki"
Polska
Huragan Erin na zdjęciu satelitarnym wykonanym w podczerwieni
Szybko przybrał na sile, ma "katastrofalną" moc
METEO
Radosław Sikorski
"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"
Polska
Noc, mgła, lato, zamglenie, ograniczona widzialność
Chłodniejsza noc, miejscami pojawią się zamglenia
METEO
imageTitle
Piast przeważał, ale nie zgasił Motoru
EUROSPORT
Donald Trump i Władimir Putin na Alasce
USA "wyszły z roli wspierającego Ukrainę"
Martyna Olkowicz
Piorun, dzień, niebo
Gdzie jest burza? Wyładowania w kolejnych miejscach
METEO
imageTitle
Ponad 40 tysięcy kibiców i kapitalne wyniki. Lekkoatletyczne święto w Chorzowie
EUROSPORT
Wypadek
Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko
Polska
imageTitle
Gra Premier League. Klub Polaka uratował punkt, grając w dziesiątkę
EUROSPORT
Trump i Putin podczas szczytu na Alasce
Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył
METEO
imageTitle
Niesamowity wyczyn Polki. Złoto i dwa rekordy świata w Chengdu
EUROSPORT
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób z zarzutami po sprzeczce, która zakończyła się śmiercią
Szczecin
imageTitle
Młoda piłkarka podpisała zawodowy kontrakt. Zalał ją hejt. Powód? Trądzik
EUROSPORT
imageTitle
Robertson czaruje w finale. O'Sullivan pod ścianą
Najnowsze
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Tworzenie "iluzji sukcesów na froncie". Nowa taktyka rosyjskiej propagandy
Świat
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyły się tramwaje. Kilkanaście osób poszkodowanych, w tym dzieci
Kujawsko-Pomorskie
W Brazylii co pół godziny przychodzi na świat dziecko, którego matką jest dziewczynka w wieku 10-14 lat
W tym kraju co pół godziny nastolatka rodzi dziecko
Świat
Kierowca zdołał się ewakuować
Palił się samochód. Kierowca musiał uciekać
Katowice
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Ta forma płatności zostanie wyłączona. Komunikat banku
BIZNES
imageTitle
Były kierowca Formuły 1 trafił do szpitala
EUROSPORT
Władze gminy czują się podwójnie zobligowane, by wyjaśnić tę sprawę
"Nasz komunikat o tym zdarzeniu brzmi jak nekrolog"
Poznań
slup energetyczny prad shutterstock_2300577241
Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu
METEO
Biały Dom
Europejscy liderzy, Zełenski i Trump. Jest zaproszenie do Białego Domu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica