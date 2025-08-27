Logo strona główna
Fakty

Darmowy obiad dla każdego ucznia szkoły podstawowej. Ruszyła zbiórka podpisów

Posiłki dla dzieci
Darmowy obiad dla każdego ucznia szkoły podstawowej. Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Ponad pół miliona dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, a co za tym idzie - nie odżywa się prawidłowo. Jest pomysł, by każdy uczeń szkoły podstawowej mógł zjeść obiad za darmo. Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie.

Pierwsze podpisy już zebrane. Młodzi wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali obywatelski projekt ustawy o posiłku dla każdego dziecka.

- To, co my teraz zaczynamy, to jest walka o zdrowy ciepły, darmowy i pełnowartościowy posiłek - tłumaczy Wojciech Szumiło z Fundacji Growspace. - Cały ten projekt to dwie strony A4 niecałe - mówi.

Zgodnie z propozycją każdy uczeń w szkole podstawowej miałby bezpłatny obiad w przerwie między zajęciami, bez wyjątków. Obecnie posiłki w szkołach są odpłatne. Dlatego projekt zakłada też, że resort edukacji zapewniałby środki na ten cel. Koszt programu to około 5 miliardów złotych. To inwestycja w zdrowie i przyszłość dzieci - przekonują pomysłodawcy.

- Jako uczeń mogę powiedzieć, że posiłki w szkołach są często za drogie dla niektórych. (...) W mojej szkole dzisiaj pierwszy posiłek jest w kwocie 16 złotych, drugi posiłek kosztuje 14 złotych. (...) W ciągu 5 dni szkoły jednak jest to 150 złotych - przybliża Błażej Brozdowski z Fundacji Growspace.

Dzieci nie tylko są niedożywione jakościowo, ale i ilościowo

Wbrew pozorom codzienny ciepły posiłek w wielu domach nie jest oczywistością. W skrajnym ubóstwie żyje w Polsce około 522 tys. dzieci - wynika z raportu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

- Te są w szczególności narażone na to niedożywienie i mówimy o niedożywieniu ilościowym, czyli pomijaniu posiłków - mówi Justyna Liptak, członek Rady Banku Żywności w Krakowie.

Chodzi nie tylko o kalorie, ale o pełnowartościowe jedzenie wspierające rozwój. Eksperci alarmują: brak dostępu do zdrowego jedzenia odbija się na nauce i zdrowiu najmłodszych. Dlatego autorzy projektu chcą, żeby darmowy posiłek stał się prawem każdego dziecka. Aby projekt ustawy trafił do Sejmu, potrzebnych jest sto tysięcy podpisów.

- Zachęcamy każdego do podpisywania, do włączenia się w naszą akcję. Na stronie www.posilekdladziecka.pl można znaleźć kartę z podpisami, można ją wydrukować, podpisać i odesłać na wskazany adres - wyjaśnia Paulina Filipowicz z Fundacji Growspace.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

dzieciżywnośćSzkołaprawoubóstwoSzkoła Podstawowa
Stefania Kulik
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24.
