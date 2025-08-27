Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Czy kobiety powinny być chirurgami? "To tak samo jakby zapytać, czy człowiek powinien być chirurgiem"

|
"Czy kobiety powinny być chirurgami?" Kontrowersyjny program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
"Czy kobiety powinny być chirurgami?" Kontrowersyjny program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Oto program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który ma się odbyć 25 października. O godzinie 9:45 wystąpienie pod tytułem: "Czy jestem zmęczona chirurgią". Godzina 10: "Kobiety i mężczyźni - kto w polskiej chirurgii jest bardziej pracowity, a kto bardziej uprzywilejowany?". O 10:15 "Dyskusja damsko-męska: czy kobiety powinny być chirurgami - za i przeciw". Zapytaliśmy o zdanie na ten temat kobiety, które już są chirurgami.

Towarzystwo Chirurgów Polskich zaproponowało w czasie swojego kongresu dyskusję "damsko-męską" pod tytułem: "Czy kobiety powinny być chirurgami - za i przeciw." Wiele kobiet przeciera oczy ze zdumienia na tak postawione zagadnienie na poważnym ogólnopolskim kongresie.

- Ja nie do końca rozumiem zasadności pytania, ponieważ jesteśmy ludźmi. To tak samo jakby zapytać, czy człowiek powinien być chirurgiem - komentuje chirurżka Dorota Świątek, lekarka rezydentka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

- Nie powinniśmy patrzeć na płeć, tylko tutaj liczy się to, jaką kto chce posiąść wiedzę - mówi chirurżka Klara Zalewska, otorynolaryngolożka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Dyskusja, czy kobiety powinny być chirurgami, poprzedzona zostanie wykładem pod tytułem: "Kobiety vs. Mężczyźni - kto w polskiej chirurgii jest bardziej pracowity, a kto bardziej uprzywilejowany". Ta kwestia może nie zostać jednak jednoznacznie rozstrzygnięta, bo cała sesja "Kobiety w chirurgii" potrwa zaledwie półtorej godziny.

- Nie bardzo rozumiem problemu: rola kobiet w chirurgii. Wydaje mi się, że gdyby mnie pani zapytała, czy kobieta może być drwalem, albo w masarni rozbierać tusze wołowe, to bym się pewnie zastanowiła - komentuje prof. Małgorzata Wierzbicka, chirurżka, otorynolaryngolożka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kieleccy lekarze przeprowadzili operację bariatryczną u pacjenta, który ważył niemal ćwierć tony
Pacjent ważył prawie ćwierć tony. "To nie wina tych ludzi. Ich metabolizm działa inaczej"
Zdrowie
robot chirurg operacja szpital shutterstock_2324465547
Chirurdzy przepraszają. "Liczą się umiejętności, wiedza i determinacja, a nie płeć"
Piotr Wójcik
Zabieg chirurgiczny
Czy kobiety powinny być chirurgami? "To nie jest temat pod jakąkolwiek dyskusję"
Piotr Wójcik

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich przeprasza

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich profesor Krzysztof Zieniewicz podkreśla, że współorganizatorkami debaty, która wzbudziła kontrowersje, są kobiety. - Niezasłużenie przyprawia się nam gębę mizogina. Nie ma to nic wspólnego ani z naszymi poglądami, ani z fundamentalnymi zasadami - przekonuje.

Jest jednak faktem, że zawód chirurga przez wiele lat był postrzegany jako typowa męska profesja, do której potrzeba silnych mężczyzn. To jednak przeszłość: dzięki rozwojowi medycyny nawet wymagające wysiłku fizycznego operacje ortopedyczne są w stanie wykonywać kobiety. Choćby przy wsparciu robotów chirurgicznych.

Poza tym chirurgia staje się coraz mniej inwazyjna, coraz bardziej liczy się precyzja, no i jak zawsze: wiedza. To nie ma nic wspólnego z płcią. Ciąża też nie przeszkadza. Doktor Hannę Klimzę zastajemy w pracy, choć jest tuż przed rozwiązaniem.

- Już kończę pracę, ale tak, jestem w dziewiątym miesiącu ciąży i też uważam, że samo macierzyństwo nie przeszkadza nam w byciu chirurgiem, więc jeżeli tylko nie ma żadnych problemów ginekologicznych, można wykonywać normalnie zawód chirurga - mówi. chirurżka dr Hanna Klimza, laryngolożka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

W tej chwili niecałe trzydzieści procent członków Towarzystwa Chirurgów Polskich to kobiety. Tymczasem na studiach medycznych obecnie dominują kobiety, więc jest prawdopodobne, że niedługo te proporcje co najmniej wyrównają się.

Kontrowersyjne zapisy w tytułach modułów sesji zostaną zmienione. - Jeżeli mogę przeprosić za niefortunne sformułowania, to właśnie to czynię - mówi prof. Krzysztof Zieniewicz.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
LekarzeKobiety na rynku pracyKobietyZdrowie
Marek Nowicki
Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24. W zespole od 1998 roku.
Czytaj także:
Donald Trump
"Trump igra z ogniem"
BIZNES
2025-08-25T172852Z_1_LWD959025082025RP1_RTRWNEV_C_9590-UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-VILLAGE-0009
Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"
Świat
Włoskie Alpy. Cortina d’Ampezzo
Tablet zamiast kurtki wiatrówki. Górscy ratownicy alarmują
METEO
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Mężczyzna pobity przed restauracją. To były minister zdrowia
WARSZAWA
Pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania
Co z pomocą dla Ukraińców? "My jesteśmy im coś winni"
Renata Kijowska
Silny wiatr, wichura
Nie tylko upał. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na pobicie Niedzielskiego. "Zero litości"
Polska
Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
"Będą się powoli przekonywać jak bardzo niebezpieczny jest Nawrocki"
Polska
imageTitle
Koncert Djokovicia, ale dopiero od drugiego seta
EUROSPORT
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek w US Open
EUROSPORT
imageTitle
"Wszystko dzieje się po coś". Polki o dramatycznym meczu
Najnowsze
27 1940 fpf gosc 2-0013
"Jak się panowie ministrowie nie ogarną, dzieci stracą prawo do szkoły"
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie
BIZNES
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
WARSZAWA
imageTitle
US Open bez zeszłorocznego półfinalisty. Wydał komunikat
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiadomo, z kim spotka się w drodze powrotnej
Polska
Meksyk
Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek
METEO
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe
BIZNES
Karol Nawrocki na posiedzeniu Rady Gabinetowej
"Oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową"
Polska
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
"Poważne konsekwencje dla dzieci i rodzin". Apele po wecie Nawrockiego
Świat
Tak jest
Gorąca dyskusja o CPK. "Będzie przystanek w Kaliszu, panie ministrze?"
Polska
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
WARSZAWA
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
WARSZAWA
Zabrali ze sklepu wózek (zdjęcie ilustracyjne)
"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje
BIZNES
imageTitle
Wiadomo, z kim polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału i kiedy mecz
EUROSPORT
Pogodnie, słonecznie, gorąco, koniec lata
Noc okaże się chłodna, ale dzień nam to wynagrodzi
METEO
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
WARSZAWA
Donald Trump podczas posiedzenia jego gabinetu
"Wielka piękna twarz" Trumpa i pochwały bez końca. Tak obradował gabinet
Świat
imageTitle
Drużyny walczyły na 5. etapie Vuelty. Zespół Majki zwycięski
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica