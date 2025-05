Biało-czerwone barwy w całym kraju. Tak Polacy świętowali Dzień Flagi Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

Na pierwszym planie i w roli głównej. Biało-czerwoną flagę widać w piątek niemal wszędzie i to w najróżniejszych odsłonach. Kreatywnością wykazali się nie tylko uczestnicy centralnych obchodów w Warszawie, ale premier Donald Tusk.

Cała Polska w piątek biało-czerwona. Są flagi ogromne, flagi klasyczne, ale i różne akcenty narodowe. - Nie chodzi o to, żeby to było patetyczne, ale żeby to miało takie dobre skojarzenia, pozytywne, z taką pozytywną dumą - uważa aktorka Maria Niklińska. - Ja jako osoba kreatywna stworzyłam postać personifikacji ojczyzny: panią Polskę - Megi Holi, artystka.

Kreatywnością wykazał się też premier Donald Tusk, prezentując flagę na dachu KPRM.

Wszyscy jesteśmy dumni z biało-czerwonej. pic.twitter.com/hDf37Pu7Eu — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2025 Rozwiń

"Cieszymy się, że możemy pokazać, że jesteśmy Polakami"

Podczas centralnych uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej głos zabrał prezydent Andrzej Duda. - To na nią patrzymy ze wzruszeniem, to z niej jesteśmy dumni - mówił prezydent.

- Cieszymy się, że możemy pokazać, że jesteśmy Polakami i że pamiętamy o fladze - podkreśla jeden z uczestników obchodów święta flagi na placu Zamkowym w Warszawie. - Każdy powinien być patriotą i czcić własną flagę, a to czy ona będzie dłuższa, czy krótsza, to nie ma znaczenia - uważa uczestnik obchodów w Świnoujściu.

O naszej fladze pamiętają też nasi zagraniczni goście. - Próbuję zrozumieć polską kulturę. Ona naprawdę wiele dla mnie znaczy - mówi Kemal, student z Turcji.