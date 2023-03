Nadmierne spożycie soli powoduje nawet 2 mln zgonów rocznie, alarmuje WHO

Świat jest daleki od osiągnięcia celu, jakim jest zredukowanie spożycia soli o 30 proc. do 2025 roku, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Choć sól jest składnikiem potrzebnym w diecie, to jej konsumpcja w nadmiernych ilościach wiąże się z ryzykiem wielu chorób i odpowiada za niemal dwa miliony zgonów rocznie, wynika z danych.

W nowym raporcie z 9 marca Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że jedynie 9 ze 194 państw należących do organizacji wdrożyło rozwiązania zmierzające do redukcji spożycia soli o 30 proc. do 2025 roku. Tymczasem według WHO, poprzez ograniczenie spożycia soli można zapobiec około 7 milionom zgonów do 2030 roku. W raporcie oszacowano, że co roku niemal dwa miliony zgonów powiązane jest z nadmiernym spożyciem tego składnika.

Szkodliwy wpływ soli na zdrowie

Z raportu wynika, że szacowane średnie spożycie soli dla dorosłego człowieka obecnie wynosi 10,8 gramów dziennie. Tymczasem zgodnie z rekomendacjami WHO powinno być to mniej niż 5 gramów, czyli równowartość jednej łyżeczki. Choć sól jest potrzebnym składnikiem w diecie, to nadmierne jej spożycie może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca, udaru i przedwczesnej śmierci. Kolejne dowody wskazują, że przez sól mogą rozwijać się również - rak żołądka, otyłość, osteoporoza i choroby nerek. "Możemy zmniejszyć spożycie soli poprzez decydowanie, by dodawać jej mniejsze ilości do posiłków, które przygotowujemy i poprzez kupowanie produktów, które zawierają jej mniej - podkreśla w dokumencie dr Francesco Branca, dyrektor Departamentu Żywienia dla Zdrowia i Rozwoju WHO. Jednak jego zdaniem, to rozwiązania systemowe powinny sprawić, że wybór ten będzie łatwiejszy.

Rozwiązania proponowane przez WHO polegają na zmianie składu żywności tak, by zawierała mniej soli, ograniczeniu żywności bogatej w sól w instytucjach publicznych (np. w szpitalach czy szkołach), umieszczaniu na opakowaniach w widocznym miejscu informacji o zawartości soli oraz kampaniach publicznych dotyczących redukcji soli w diecie.

Cel - czyli redukcję spożycia soli o 30 proc. do 2025 roku - ustanowiono w 2013 roku. "Postęp jest powolny i tylko kilka krajów było w stanie zredukować spożycie soli, ale żaden z nich nie osiągnął celu" - wskazał dr Francesco Branca. Dodał, że w związku z tym rozważane jest wydłużenie potrzebnego czasu na realizację celu do 2030 roku. Kraje, które wdrożyły odpowiednie rozwiązania i otrzymały maksymalną liczbę punktów - 4 - w skali sporządzonej przez WHO to Brazylia, Chile, Czechy, Litwa, Malezja, Meksyk, Arabia Saudyjska, Hiszpania i Urugwaj. Polska otrzymała 3 punkty, co plasuje ją obok większości państw Europy.

- Raport pokazuje, że państwa muszą zadziałać pilnie, aby wdrożyć ambitne, obowiązkowe rozwiązania, polegające na redukcji spożycia soli (...) - wskazał dr Tom Frieden, prezes organizacji Resolve to Save Lives, zajmującej się prewencją chorób układu krążenia. - Świat potrzebuje działań, i to teraz, w przeciwnym wypadku więcej osób będzie doświadczało zawałów serca i udarów (...) - podkreślił.

