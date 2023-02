Coraz więcej młodych osób umiera na zawał serca. Kardiolog o możliwych przyczynach

Jego uczelnia we wrześniu 2022 roku opublikowała wyniki badań, z których wynikało, że od początku pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych wzrosła liczba zgonów z powodu zawału serca we wszystkich grupach wiekowych. Jednak największy wzrost liczby zgonów z tego powodu - o 29,9 proc. w ciągu dwóch pierwszych lat pandemii - odnotowano w grupie osób w wieku od 25 do 44 lat. Wyniki badań opublikowano na łamach miesięcznika medycznego "Journal of Medical Virology".