Jak pospolity szarak stał się jest jednym z najważniejszych symboli Wielkanocy

Zająca szaraka można spotkać niemal w całej Europie, części Skandynawii i Azji. W Polsce jest traktowany jako gatunek pospolity. Świetnie się czuje w pobliżu upraw rolniczych i łąk. Zaś lasy i tereny podmokłe to zupełnie nie jego bajka. Jakim cudem pospolity szarak "wskoczył" do grona symboli świąt Wielkiej Nocy? I czy aby na pewno znalazł się tam przypadkowo? Nad losem zająca w tradycji pochylił się prof. Piotr Tryjanowski, zoolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Co ma wspólnego zając z odradzającą się wiosną przyrodą?

Według profesora, jeśli przyjrzymy się trochę bliżej cechom zająca to łatwo dostrzeżemy, że co najmniej kilka z nich zupełnie naturalnie idealnie wpasowuje się w Wielkanoc.

- Zające są płochliwe i stąd w starożytnej sztuce chrześcijańskiej symbolizowały upływający czas, niepewność i ulotność życia. Przysłowiowa czujność zająca, podkreślona na przykład w przysłowiu "zając śpi z otwartymi oczami", była oznaką oczekiwania na Zmartwychwstanie. Święty Augustyn porównywał nowo ochrzczonych do lękliwych i słabych zajęcy, chroniących się za skałą, którą jest Jezus Chrystus. Nie wiem, czy wielki filozof znał zachowania zajęcy i to, że się doskonale potrafią ukryć pod miedzą i przeczekać niebezpieczeństwo, ale to bardzo trafne spostrzeżenia - wskazuje profesor. I dodaje: - Co więcej, zając to jeden z nielicznych ssaków, w którego badania sporo wnieśli ornitolodzy.