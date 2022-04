Wielkanoc 2022. Triduum Paschalne - czym jest? Czy trzeba iść do kościoła?

W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne, najważniejszy moment w roku liturgicznym Kościoła katolickiego (a także prawosławnego). Czy to oznacza, że wierni muszą tego dnia obowiązkowo stawić się w świątyni? Jak obchodzi się to wydarzenie i na czym ono właściwie polega?

"Triduum" to po łacinie "trzy dni". Tyle właśnie trwa celebracja przez katolików męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przy czym czas liczony jest tu według rachuby starożydowskiej, gdzie nowa data rozpoczyna się nie o północy, ale o zachodzie słońca (czyli np. sobota zaczyna się już w piątek wieczorem). To dlatego mimo iż okres Triduum Paschalnego rozciąga się teoretycznie na cztery dni kalendarzowe - od czwartku do niedzieli - w jego nazwie mowa o zaledwie trzech. Przymiotnik "paschalne" pochodzi z kolei od żydowskiej paschy, czyli święta upamiętniającego wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, poprzedzone rytualnym spożyciem baranka złożonego w ofierze. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus odkupił grzechy całej ludzkości i tym samym zbawił ją, składając w ofierze siebie samego - widzą więc w nim Baranka Paschalnego. Hebrajskie słowo "pesach", od którego pochodzi nazwa święta, oznacza ponadto "przejście" Izraelitów ze stanu niewoli do wolności, ale też człowieka ze stanu grzechu do stanu zbawienia oraz Jezusa ze śmierci do życia.