Setki cennych zabawek znalezione na plaży. Do morza wpadły ich miliony

W 1997 roku w przepływający w pobliżu angielskiego przylądka Land's End kontenerowiec Tokyo Express uderzyła gigantyczna fala. Do wody wpadły 62 kontenery, a w nich 4 miliony 800 tysięcy klocków Lego. Te od lat są odnajdywane na okolicznych plażach, a także na wybrzeżu Irlandii , Holandii , czy nawet Norwegii . Fani słynnych klocków stworzyli projekt Lego Lost At Sea, w ramach którego od lat poszukują zaginionych elementów.

Tysiące plastikowych rekinów w morzu

Pierwszego rekina odkrył w tym roku Richard West, 35-letni rybak z Plymouth. - Od razu wiedziałem, co to jest, bo kiedy byłem mały, miałem rekiny Lego w zestawie pirackiego statku - wyjaśnił w rozmowie z BBC. - Jest bezcenny, to skarb - zaznaczył. Wkrótce inny rybak odnalazł kolejnego rekina. - Rekiny toną, to dlatego tak mało ich znaleziono - wyjaśniła Tracey Williams w rozmowie z brytyjskim nadawcą.