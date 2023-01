Wygrali w loterii 161 milionów funtów. Ujawniono, na co je wydali

55-letnia Chris Weir opowiadała: - To był normalny wtorkowy wieczór, do czasu kiedy około północy sprawdziłam kupon EuroMillions. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Sprawdziłam kupon trzy albo cztery razy, zanim pobiegłam na dół do męża, by powiedzieć mu, że wygraliśmy. Nie mogliśmy spać całą noc. Byliśmy bardzo podekscytowani. Wypiłam się nawet kieliszek białego wina, które zwykle pije tylko w święta Bożego Narodzenia. To było niewiarygodne.