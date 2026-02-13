Logo strona główna
12 sposobów, by powiedzieć "kocham"

Walentynki 2026
Walentynki w Paryżu
Źródło: Reuters
Japończycy mają zwrot oznaczający przeczucie, że połączy nas miłość. Portugalczycy jednym słowem nazywają muskanie z czułością palcami włosów ukochanej osoby. W Chinach popularne jest określenie wyrażające pewność, że spotkanie dwojga ludzi było "wolą wszechświata". Oto słowa i frazy, które w piękny sposób opisują miłość, oddanie czy pragnienie spędzenia razem życia.

Coroczne święto zakochanych, obchodzone w wielu miejscach na świecie 14 lutego, to dobra okazja, by zapytać, jak w różnych zakątkach świata wyraża się miłość. Wybrane frazy często nie mają bezpośredniego odpowiednika w języku polskim, za to opisują znajome, uniwersalne uczucia i doznania.

1. Yuanfen

W Chinach popularne jest określenie yuanfen, które oznacza przekonanie, że dwoje ludzi połączyło przeznaczenie. "Dwie osoby, które spotykają się przypadkiem lub w wyniku pewnych okoliczności, a następnie odkrywają, że darzą się silnymi uczuciami, często wierzą, że ich spotkanie było wolą wszechświata" - czytamy na portalu China Culture Corner. Jak podkreślają jego autorzy, "prawdopodobieństwo spotkania się dwojga ludzi w świecie liczącym ponad siedem miliardów ludzi (lub w kraju liczącym ponad 1,3 miliarda Chińczyków) jest wyjątkowo niskie". Więc jeśli ich drogi się przetną, musi to być yuanfen.

2. Koi no yokan

Japończycy określeniem koi no yokan opisują głębokie, intuicyjne uczucie towarzyszące pierwszemu spotkaniu z kimś - że nieuchronnie się w nim zakochamy. Nie jest to miłość od pierwszego wejrzenia, lecz raczej spokojne oczekiwanie na przyszłą miłość, któremu towarzyszy pewność, że tak właśnie będzie.

3. Jeong

Koreańskie jeong wyraża ciepłe uczucie przywiązania, które rozwija się z czasem - jest wyrazem lojalności, oddania, poświęcenia, łączy niczym niewidzialna nić. Opisuje silną więź i towarzyszące jej przyjemne doznania. I nie tylko relacje z ludźmi, może dotyczyć też ukochanego miejsca, zwierzęcia, przedmiotu. Słowo nie do końca jest tożsame z tym, co zachodnie kultury rozumieją jako miłość.

4. Manabamate

Rdzenni mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) mają za to słowo na brak apetytu, którego doświadcza się po zakochaniu. To manabamate.

5. Forelsket

Forelsket oznacza w języku norweskim euforię związaną z uczuciem zakochiwania się w innej osobie, oszołomienie, oczarowanie, jakie towarzyszy początkom miłości. Jest w tym słowie intensywność, błogość, upojenie na wczesnym etapie romansu.

6. Abschiedsschmerz

Abschiedsschmerz to słowo, którym Niemcy opisują ból z powodu rozstania z kimś, kogo darzą uczuciem.

7. Cafuné

Portugalczycy czuły gest muskania włosów ukochanej osoby opiszą jako cafuné. Tłumacząc znaczenie tego słowa, jeden z użytkowników portalu Reddit napisał: "Cafuné to jedno z moich ulubionych słów, takie urocze. To coś, co się robi ludziom, których się kocha, np. dzieciom lub partnerowi/partnerce. Zawsze myślę o sobie leżącym na kolanach mamy, oglądającym telewizję, podczas gdy ona robiła mi cafuné".



8. Gigil

Na Filipinach słowo gigil wiąże się z pragnieniem głaskania, dotykania ukochanej osoby, nad którym trudno zapanować. "Czy kiedykolwiek trzymałeś szczeniaczka, który był tak niewiarygodnie puszysty i uroczy, że nie wiedziałeś, jak wyrazić silną potrzebę ściskania jego główki, nie brzmiąc przy tym jak szaleniec? Cóż, teraz jest na to słowo: gigil" - wyjaśniał "Guardian", gdy słowo zostało dodane do Oxford English Dictionary jako jedno z trudnych do przetłumaczenia.

9. Mamihlapinatapai

Mamihlapinatapai, wyrażenie pochodzące od rdzennych mieszkańców Ziemi Ognistej, według Księgi Rekordów Guinnessa jest najtrudniejsze do przetłumaczenia. Co oznacza? Uczucie głębokiego przyciągania, napięcia między dwojgiem ludzi. Spojrzenie wymieniane przez dwie osoby, z których każda pragnie, aby druga zainicjowała coś, czego oboje pożądają, lecz żadna nie chce zrobić pierwszego kroku. 

10. Ya'aburnee

W arabskim ya'aburnee, co dosłownie oznacza "pogrzeb mnie", wyraża nadzieję na wcześniejsze odejście niż ukochana osoba, by nie musieć się mierzyć z bólem życia bez niej.

11. Cavoli riscaldati

Wspominanie dawnego romansu i chęć ożywienia dawnej relacji romantycznej Włosi skomentują jako cavoli riscaldati, co dosłownie oznacza odgrzewaną kapustę. Fraza opisuje daremną próbę wskrzeszenia związku, miłości lub przyjaźni, co zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. 

12.  Mon petit chou

Nie tylko Włosi odwołują się do kapusty. W języku francuskim mon petit chou dosłownie oznacza "moja mała kapustka", i jest określeniem pieszczotliwym.

70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl

70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl

Świat
U ssaków miłość to nie tylko "biochemiczny trik". Jak kochają zwierzęta?

U ssaków miłość to nie tylko "biochemiczny trik". Jak kochają zwierzęta?

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl, Axios

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

walentynki
