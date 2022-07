Ekskluzywny kemping po 800 zł za noc. Glamping zyskuje popularność również w Polsce

Spragnieni przygód w czasie przeszukiwania wakacyjnych ofert mogą natrafić na oferty związane z glampingiem, czyli szczególnym rodzajem kempingu, który zyskuje popularność również w Polsce.

Glamping to zbitka dwóch angielskich słów: "glamorous" (czarujący, ekskluzywny) i "camping" (biwak). Jak wskazuje nazwa, jest niczym innym, jak nowoczesną formą kempingu. Z większymi udogodnieniami i droższą. O ile kemping może uchodzić za próbę powrotu do natury, testowanie siebie pociągające za sobą różne wyrzeczenia, w przypadku glampingu chodzi o to, by z tych udogodnień nie rezygnować.

"Po fajnej wędrówce możesz posiedzieć przy ognisku, ale spał będziesz w łóżku typu "queen size" (to standard hotelowy, ponad 1.5 m szerokości materaca - red.) i może zrezygnujesz z telewizji. Może..." - wyjaśnia w "Washington Post" Kelly Davis z Outdoor Industry Association.

Glamping to zbitka dwóch angielskich słów: "glamorous" (czarujący, ekskluzywny) i "camping" (biwak) Shutterstock

Glamping: Jurta, tipi lub apartament z kilkoma pomieszczeniami

Osoby zainteresowane glampingiem znajdą w internecie setki ogłoszeń z ofertami w jurtach, tipi, namiotach, kapsułach, domach na drzewie i apartamentach z kilkoma pokojami. Istnieje szeroki wybór kwater, podobnie jak wyposażenia. W niektórych obiektach znajdziemy saunę czy jacuzzi oraz elementy wyposażenia godne pięciogwiazdkowych hoteli, takie jak na przykład drogie materace.

Ireneusz Gosztyła, właściciel i pomysłodawca jednego z pierwszych glampingów w Polsce, "Małe Dolomity" na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, sceptycznie odnosi się do rozmaitych form kempingów, które nazywane są dziś glampingiem: "Ponieważ glamping stał się modny, ludzie często podciągają pod ten termin różne rzeczy" - mówi portalowi TVN24.pl. - "Ideą glampingu było stworzenie apartamentu pod namiotem, tak by zyskując kontakt z przyrodą, nie tracić komfortu".

Glamping - ile to kosztuje?

W Polsce ceny za nocleg dla 4 osób wahają się do 200 do nawet ponad 800 złotych. Ważnymi czynnikami decydującymi o cenie są: lokalizacja i poziom udogodnień. Zdaniem Gosztyły, jednym z podstawowych udogodnień glampingu powinien być dostęp do łazienki, czyli coś, co na zwykłych polach namiotowych nie zawsze jest normą.

Statystyki wyszukiwań i liczba ogłoszeń w Internecie wskazują, że glamping zaczął zyskiwać na popularności w Polsce w czasie pandemii. "Kiedy proponowaliśmy glamping jako formę noclegu 8 lat temu, nie było osoby, która wiedziałaby na czym to polega. W tej chwili większość klientów wie, o co chodzi. Duży wpływ na wzrost zainteresowania miała pandemia, to był czas, kiedy szukali miejsc, w których mogliby się odseparować" - twierdzi Gosztyła.

Glamping w różnych częściach świata

Glamping staje się coraz bardziej popularny w różnych częściach świata, zwłaszcza w Chinach. Jak podaje CNN, chińska agencja turystyczna CTrip odnotowała, że liczba wyszukiwań dotyczących kempingów w 2021 roku wzrosła tam ośmiokrotnie. Z danych platformy Qunar wynika z kolei, że obłożenie parków, które umożliwiają biwakowanie w Chinach, było w tym roku o ponad 50 procent większe niż rok wcześniej.

Zdaniem Yogi Song, entuzjastki glampingu z Chin, nagły wzrost popularności tej formy wypoczynku wynika z chęci powrotu do "dzikiego życia". Jej zdaniem samo biwakowanie, które było popularne zanim glamping stał się nową modą, nie jest już w stanie zaspokoić pragnienia kontaktu z naturą. Wypoczywający potrzebują czegoś więcej.

Autor:wac//am

Źródło: The Washington Post, CNN, tvn24.pl