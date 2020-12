"2020 jest jak rzęsa, która wpadła do oka i nie chce wypaść". Internauci podsumowują mijający rok

"Roast 2020. go" - brzmi post Twittera, który komentują tysiące internautów. "Możemy odinstalować 2020 i zainstalować jeszcze raz? Ta wersja ma wirusa", "Zanim wejdę w 2021 rok, muszę obejrzeć zwiastun", "Pierwsza zasada 2021 roku - nie mówić o 2020" - piszą użytkownicy. Najlepsze odpowiedzi Twitter umieszcza na specjalnych grafikach.

"Gdyby 2020 był owocem, byłby rodzynką", "2020 - zostawiam ci najgorszą recenzję", "Gdyby 2020 był jak człowiek, byłby jak mój ex", "Najpierw był 2019, potem 2021 - nie wiem, co było pomiędzy", "2020 jest jak rzęsa, która wpadała do oka i nie chce wypaść" - czytamy w postach Twittera, umieszczonych na grafikach.