Nad jednym krajem w Europie najczęściej dochodzi do turbulencji

Do największej ilości turbulencji w Europie dochodzi podczas lotów, których trasy rozpoczynają się lub kończą w Szwajcarii, wynika z danych portalu Turbli. Najbardziej obfitująca w turbulencje okazuje się trasa z Nicei do Genewy. Przyczyną są okoliczne alpejskie szczyty.

Aż osiem na dziesięć europejskich tras, na których najczęściej dochodzi do turbulencji, rozpoczyna się lub kończy w jednym kraju - Szwajcarii. wynika ze statystyk portalu Turbli, opisanych przez portal Euronews. Wynika to przede wszystkim z położenia w rejonie Alp i zachowania wiatru w połączeniu z ukształtowaniem terenu, co czyni warunki atmosferyczne w regionie mniej stabilnymi.

Trasy z największą ilością turbulencji

Do zmierzenia prawdopodobieństwa pojawienia się turbulencji portal Turbli wykorzystuje współczynnik nazwany w języku angielskim eddy dissipation rate (EDR). Jest on standardowym sposobem mierzenia turbulencji stosowanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Światową Organizację Meteorologiczną (WMO). Wartości poniżej 20 uważane są za lekkie turbulencje, a między 20 a 40 - za umiarkowane. Silnymi są te na poziomie 40-60, a ekstremalnymi te ze wskaźnikiem od 80 do 100.

Europejskie trasy, na których w 2024 roku najczęściej dochodziło do turbulencji, to według Turbli:

1. Nicea - Genewa, EDR 16,07 2. Nicea - Zurych, EDR 15,49 3. Mediolan - Zurych, EDR 15,41 4. Mediolan - Lyon, EDR 15,37 5. Nicea - Bazylea, EDR 15,33 6. Genewa - Zurych, EDR 15,05 7. Nicea - Lyon, EDR 14,99 8. Genewa - Wenecja, EDR 14,78 9. Lyon - Zurych, EDR 14,74 10. Wenecja - Zurych, EDR 14,67

Euronews zauważa, że podane wartości wśród najbardziej dotkniętymi turbulencjami tras w Europie mają charakter średniej. Oznacza to, że podczas poszczególnych lotów turbulencje zarówno mogą w ogóle nie wystąpić, jak też wystąpić turbulencje silne lub nawet ekstremalne. Te ostatnie są jednak w Europie rzadkością.

Najwięcej turbulencji na świecie

Do najbardziej dotkniętych turbulencjami tras na świecie należą z kolei te, które koncentrują się nad Ameryką Południową, w szczególności nad pasmem Andów. Rekordzistką ze wskaźnikiem EDR na poziomie 24,68 jest według Turbli trasa z Mendozy w Argentynie do Santiago w Chile. Na drugim miejscu znalazła się trasa z hiszpańskiej Kordoby do Santiago, a na trzecim - z Mendozy do argentyńskiej Salty.

Turbulencje to wzmożone ruchy mas powietrza wokół samolotu. W czasie lotu samolot może znajdować się w obszarach powietrza przemieszczającego się z różną prędkością, temperaturą i w różnym kierunku, co może powodować drgania lub wstrząsy samolotu, czyli właśnie turbulencje.

