65 lat temu planowano zrzucić bombę atomową na Księżyc. Wybuch miało być widać z Kremla

Pod koniec lat 50. XX wieku między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim rozpoczął się "kosmiczny wyścig". Oba mocarstwa starały się udowodnić swoją przewagę w zdolności do eksploracji przestrzeni kosmicznej. Początkowo w wyścigu zarysowała się przewaga ZSRR. Rosjanie w 1957 roku udanie wystrzelili na ziemską orbitę pierwszego w historii sztucznego satelitę, podczas gdy dwie podobne próby Amerykanów zakończyły się fiaskiem.

Bomba atomowa na Księżycu

W tej sytuacji USA zaczęły szukać innych możliwości, by zademonstrować swoje możliwości w kosmosie. Gdy pojawiły się plotki, jakoby Rosjanie planowali zdetonować bombę atomową na Księżycu, by uczcić w ten sposób rocznicę rewolucji październikowej, podobny pomysł powstał również w Waszyngtonie. Ściśle tajny plan zawarto w dokumencie zatytułowanym "Studium nad Lotami Badawczymi na Księżyc" ("A Study of Lunar Research Flights") i oznaczono jako projekt A119. Kierowanie całością prac powierzono jednemu z najważniejszych amerykańskich fizyków jądrowych, dr Leonardowi Reiffelowi.