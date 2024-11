"Gwiazda", "legendarny", "niesamowity". BBC o polskim przysmaku na 11 listopada

"Niesamowity" rogal z Wielkopolski

Brytyjski nadawca wskazał, że pomimo podobieństwa do croissanta, "niesamowity rogal" (ang. epic croissant) który jest "gwiazdą" korowodu 11 listopada różni się od znanego na całym świecie francuskiego przysmaku. Wielkopolskie rogale oblane są lukrem, obsypane orzechami i wypełnione nadzieniem z białego maku, wanilii, cukru, orzechów, rodzynek, margaryny, skórki pomarańczowej i innych dodatków. Każdy rogal waży ok. 250 g, a cena za sztukę waha się od 15 do 20 zł, co "odzwierciedla czas i wysiłek włożony w stworzenie tego legendarnego jedzenia" - pisze BBC.