Przekleństwo "instagramowego" raju. "Prawda jest taka, że wyspa jest pusta"

O słynnej greckiej wyspie w te wakacje wyjątkowo głośno jest między innymi za sprawą protestów mieszkańców, którzy mają dość tłumów turystów. Burmistrz Santorini Nikos Zorzos opowiedział się niedawno za zmniejszeniem liczby osób przybywających wycieczkowcami do 8 tysięcy dziennie. Obecnie jest to nawet około 17 tysięcy osób, przy zaledwie 20 tys. mieszkańców wyspy. - W najlepszym interesie naszej ziemi jest to, by wprowadzić limit - stwierdził Zorzos w lipcu .

Instagramowa wyspa

- Nadmierna turystyka nie istnieje. To, co widzę, to brak infrastruktury - ocenia w opublikowanej w niedzielę rozmowie z CNN Travel. Chimenti podaje przykład, że dla pasażerów statków wycieczkowych, którzy nie mają ochoty na długi spacer, jedyną opcją dostania się z portu do turystycznego centrum jest kolejka linowa. - To zupełnie normalne, że będą się tworzyły kolejki, jeśli wycieczkowce przybędą w tym samym czasie - powiedział.