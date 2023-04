Kobra w kokpicie zmusiła pilota do awaryjnego lądowania. Jej ukąszenie zabija

Samolot z czterema pasażerami na pokładzie leciał z Bloemfontein do Pretorii. Pilot Rudolph Erasmus zauważył kobrę, kiedy odwrócił się w lewo i spojrzał w dół. Wąż miał w charakterystyczny sposób cofać głowę do tyłu pod siedzeniem. - To był moment grozy - przyznał w rozmowie z BBC Erasmus, dodając, że był "przerażony, że wąż może przemieścić się do tyłu i wywołać zbiorową panikę".