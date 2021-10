Pytanie o gaz rozweselający w "Milionerach". Odpowiedzi nie znali publiczność i przyjaciel

Co podano potraktowanemu gazem rozweselającym: hel, podtlenek azotu, azot czy dwutlenek węgla? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Marcin Kożuszek z Wrocławia.

Zawodnik rozpoczął grę w poprzednim odcinku, w którym odpowiedział na trzy pytania, po czym czas programu dobiegł końca. Wykorzystał wtedy jedno koło ratunkowe - pół na pół. Pozostały mu jeszcze telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności.

Co podano potraktowanemu gazem rozweselającym?

Uczestnik nie znał odpowiedzi na powyższe pytanie, ale wciąż miał do wykorzystania dwa koła ratunkowe. Pan Marcin postanowił poprosić o pomoc publiczność. 49 procent osób na widowni wskazało, że poprawną odpowiedzią jest A: "hel", 24 procent obstawiło C: "azot", 20 procent było za B: "podtlenek azotu", a pozostałe siedem procent za D: "dwutlenek węgla". Mimo znacznego wskazania na odpowiedź A: "hel", pan Marcin zdecydował się upewnić i zadzwonić do przyjaciela. - Pierwszą odpowiedzią, która mi się nasuwa na myśl, to hel - powiedział przyjaciel uczestnika.