Znak D-42. Już ponad 50 tysięcy polskich kierowców straciło prawo jazdy z powodu jego zignorowania. Na co uważać?

W zeszłym roku za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym prawo jazdy tymczasowo straciło ponad 50 tys. polskich kierowców. O wjeździe do takiego obszaru informuje znak D-42, często umiejscawiany z dala od jakichkolwiek zabudowań. - To prawda, znak D-42 stawiany jest czasami na wyrost - przyznaje Adam Sobieraj z Polskiego Związku Motorowego. Ale zaznacza, że nie ma tu mowy o podwójnym karaniu, którego dopatrują się przeciwnicy przepisu.

O tym, że wjechaliśmy do obszaru zabudowanego, informuje znak D-42, czyli podłużna biała tablica z czarnym konturem miasta. Kierowców, którzy ją przekroczyli, automatycznie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Nie jest wymagany żaden dodatkowy znak informujący o zmniejszeniu dopuszczalnej prędkości. Nawet jeśli kilka metrów dalej można było mieć na liczniku np. 90 km/h, po wjeździe do obszaru zabudowanego wymagane jest zwolnienie do 50 km/h.