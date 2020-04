Z czym łatwo pomylić pasternak? Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy

Pani Edyta jest radcą prawnym z Sosnowca. Na pierwsze trzy pytania w "Milionerach" odpowiedziała bez większego problemu. Z pierwszego koła, pół na pół, skorzystała podczas walki o pięć tysięcy złotych, zapytana o to, jaki sport uprawia Polak nigeryjskiego pochodzenia, Izu Ugonoh.

Z czym najłatwiej pomylić pasternak?

A: z pietruszką B: ze szczawiem C: z burakiem D: z kalarepą

Uczestniczka nie znała odpowiedzi na to pytanie, wykorzystała więc koło ratunkowe i zadzwoniła do mamy, Barbary. Ta jednak nie była w stanie pomóc córce. Dlatego pani Edyta skorzystała z ostatniego koła i poprosiła o pomoc publiczność. 65 procent osób wskazało na odpowiedź A. Grająca poszła za głosem większości i był to dobry wybór.