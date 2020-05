W jakim kraju Władysław III Warneńczyk był znany jako I Ulaszlo? Pytanie za 10 tysięcy 

Przed programem uczestnik zdradził Hubertowi Ubrańskiemu, że najbardziej obawia się eliminacji, gdyż - jak stwierdził - ma za słaby refleks. Tym razem czas nie okazał się jednak ważny. Pan Sebastian był bowiem jedyną osobą, która na tym etapie udzieliła poprawnej odpowiedzi. W zadaniu eliminacyjnym należało przyporządkować waluty sprzed wprowadzenia euro do odpowiednich państw. Pan Sebastian bezbłędnie dopasował szylinga do Austrii, franka do Francji, tolara do Słowenii i escudo do Portugalii.