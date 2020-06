Milionerzy: filmowe pytanie za ćwierć miliona złotych

Kto w filmie "Blues Brothers" jest właścicielem sklepu, w którym zespół chce kupić instrumenty? Jose Feliciano, Stevie Wonder, Ray Charles czy Andrea Bocelli? Takie pytanie usłyszała w "Milionerach" pani Malwina Pawlęty. Za poprawną odpowiedź mogła otrzymać 250 tysięcy złotych.

Kolejne poprawne odpowiedzi zaprowadziły panią Malwinę do dziesiątego pytania za 250 tysięcy złotych.

Kto w filmie "Blues Brothers" jest właścicielem sklepu, w którym zespół chce kupić instrumenty?

A: Jose Feliciano B: Stevie Wonder C: Ray Charles D: Andrea Bocelli

Uczestniczka niestety nie miała już kół ratunkowych. Skorzystała z nich w poprzednich pytaniach. Idąc za swoją intuicją, pani Malwina wybrała B. Niestety nie była to poprawna odpowiedź.

Właściciel sklepu z filmu "Blues Brothers"

Właścicielem sklepu, w którym zespół The Blues Brothers chce kupić instrumenty, jest Ray Charles. Poprawna odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to C.