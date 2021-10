Czym jest kolargol? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Kolargol: odkaża rany, to sympatyczny miś, to zol złota czy oplata szyję? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Jędrzej Siarkowski z Poznania.

Pan Jędrzej kontynuował grę, którą rozpoczął już w czwartkowym odcinku. Do tej pory poprawnie odpowiedział na osiem pytań, co pozwoliło mu przekroczyć próg gwarantowanej wygranej w wysokości 40 tysięcy złotych. Aby wygrać milion, zawodnik musiał wskazać jeszcze cztery poprawne odpowiedzi.

Do pytania za 125 tysięcy złotych podchodził z dwoma kołami ratunkowymi - pytaniem do publiczności i telefonem do przyjaciela.

Kolargol:

A: odkaża rany B: to sympatyczny miś C: to zol złota D: oplata szyję

Srebro koloidalne, czyli inaczej kolargol, jest substancją powstałą z połączenia bardzo rozdrobnionego srebra z białkiem. Wykazuje działanie zbliżone do antybiotyku. Posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe. Przeznaczone jest do stosowania zewnętrznego. Zatem poprawną odpowiedzią jest A.

Autor:mw/adso

Źródło: Milionerzy TVN