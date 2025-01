Mark Zuckerberg ogłosił zmiany w Facebooku. Uwagę przykuł jeden szczegół

Szef Mety Mark Zuckerberg opublikował we wtorek na swoim profilu na Facebooku wideo, w którym zapowiedział poważne zmiany w polityce Facebooka i Instagrama. To między innymi rezygnacja z wprowadzonego wcześniej w tych serwisach programu weryfikacji treści, którego celem było zwalczanie dezinformacji. Miliarder poinformował również, że Meta będzie współpracować z administracją Trumpa, "aby odeprzeć rządy na całym świecie, które atakują amerykańskie firmy i naciskają na większą cenzurę". Jak wskazał portal CNN, zapowiedź firmy Meta pojawia się w obliczu szerszego, widocznego przesunięcia ideologicznego w prawo na najwyższych szczeblach, a Zuckerberg stara się poprawić swoje relacje z Trumpem, zanim prezydent elekt obejmie urząd. The Real Facebook Oversight Board - organizacja zewnętrzna składająca się z naukowców, prawników i obrońców praw obywatelskich, w tym wczesnego inwestora Facebooka Rogera McNamee - stwierdziła, że zapowiedź Zuckerberga "to odwrót od jakiegokolwiek rozsądnego i bezpiecznego podejścia do moderowania treści".