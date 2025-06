Polak zabrał w kosmos pierogi. Sprawdziliśmy na żywo, jak smakują

Marcin Wrona ocenia smak pierogów, które poleciały na ISS Źródło: TVN24

Grupa czterech astronautów wystartowała zgodnie z planem i rozpoczęła podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) punktualnie o godzinie 8:31 czasu polskiego. Wewnątrz kapsuły Dragon oprócz nich są też m.in. pierogi z kapustą i grzybami, które Sławosz Uznański-Wiśniewski obiecał zabrać w kosmos.

Start misji relacjonowaliśmy TVN24 i TVN24 BiS, a także w tvn24.pl i TVN24+. Na antenie trwa wydanie specjalne.

Jak smakują kosmiczne pierogi

Pierogi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego zostały specjalnie zaprojektowane i przygotowane tak, aby nadawały się do zabrania w kosmos. W tym celu zostały liofilizowane, czyli całkowicie pozbawione wody. Można je zjeść po zalaniu płynem - na przykład bulionem - lub na sucho. W tej drugiej wersji postanowił na antenie TVN24 spróbować ich będący na Florydzie Marcin Wrona, a za jego przykładem poszli znajdujący się w studiu Robert Kantereit i Hubert Kijek.

- Dziwne to trochę. Czuć faktycznie kapustę. To takie trochę chipsy z kapuścianym smakiem - ocenił korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. - Zdecydowanie czuć taki mocny smak kapusty - dodał po kilku kolejnych kęsach. Robert Kantereit porównał natomiast konsystencję niezalanych płynem pierogów do ryżu preparowanego.

Pierogi w kosmosie

Specjalne pierogi powstały według przepisu Mateusza Gesslera. Firmą odpowiedzialną za ich stworzenie jest LYOFOOD. "Przedstawiamy pierwsze we Wszechświecie liofilizowane tradycyjne pierogi! Kapusta kiszona z cebulą i grzybami, doprawiona majerankiem, liściem laurowym, zielem angielskim i pieprzem, a następnie zamknięta w cienkim cieście" - opisuje danie producent.

A skąd wziął się pomysł zabrania pierogów na ISS? Jak wyjaśnił wcześniej Hubert Kijek, wszystko zaczęło się od muralu autorstwa Evan Lovett. Przedstawia on astronautę trzymającego w dłoniach kartonowy znak z napisem "Wyślijcie pierogi". Dzieło zainspirowało Uznańskiego-Wiśniewskiego do kontaktu z LYOFOOD i wyniesienia na ISS swojej porcji pierogów.

Poza pierogami ta sama firma przygotowała też dla polskiego astronauty inne dania: specjalne leczo z kaszą gryczaną oraz kruszonkę z jabłkami. W ramach kolekcji "astro menu" powstały też liofilizowana zupa pomidorowa z makaronem orzo i tzw. astrodropsy, czyli liofilizowane musy z owoców.