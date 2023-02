Które miejsca w samolocie są najbezpieczniejsze? Ekspert wskazuje konkretne rzędy i fotele

Fotel w środkowym rzędzie w tylnej części pokładu, najlepiej jak najbliżej tylnego wyjścia ewakuacyjnego - z analizy magazynu "Time" sprzed kilku lat wynika, że to statystycznie najbezpieczniejsze miejsce w całym samolocie. W tym tygodniu na łamach The Conversation pojawił się artykuł, w którym australijski profesor awiacji, wyjaśnił, dlaczego śmiertelność w niektórych miejscach maszyny jest wyższa niż w innych.

Doug Drury, profesor awiacji z CQUniversity w australijskim Melbourne opowiedział o tym, które miejsca są najbezpieczniejsze na łamach portalu The Conversation. Jak zaznaczył, samolot statystycznie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Konkretne dane wskazują, że prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym wynosi 1 do 112. Szansa na poniesienie śmierci w wypadku komunikacyjnym jako pieszy została oceniona na 1 do 700, jako kierowca motocykla - 1 do 900. Natomiast prawdopodobieństwo utraty życia w katastrofie lotniczej to zaledwie 1 do 8000.