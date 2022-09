Elżbieta II w czasie wojny stała się symbolem nadziei. Ważne publiczne wystąpienie wygłosiła już w wieku 14 lat

Brytyjskie media podkreślają, że chociaż Elżbieta II wstąpiła na tron w 1952 roku, już znacznie wcześniej angażowała się w działalność publiczną, a poczucie obowiązku wobec narodu wykształciło się u niej w okresie drugiej wojny światowej, kiedy m.in. służyła w wojsku.

"Wszyscy mieli do odegrania swoją rolę" - mówiła 94-letnia królowa Elżbieta II w przemówieniu z okazji 75. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie. Kiedy przemawiała, na biurku znajdowała się tylko fotografia jej ojca, króla Jerzego VI i czapka w kolorze khaki, którą nosiła w czasie wojny służąc w Pomocniczej Służbie Terytorialnej. Zdaniem korespondenta BBC Jonny'ego Dymonda, czapka była "prostym przypomnieniem tego, co (królowa) podziwiała najbardziej - służby".

Poczucie obowiązku wobec narodu miało się wykształcić u przyszłej monarchini właśnie w czasie drugiej wojny światowej. To wtedy, jako następczyni tronu, zaczęła pełnić pierwsze publiczne funkcje, by w końcu pod koniec konfliktu wstąpić do kobiecej służby wojskowej.

Pierwsze wystąpienie w czasie wojny

Już jako nastolatka podtrzymywała morale w narodzie brytyjskim. W 1940 roku, mając 14 lat, miała swoje pierwsze ważne publiczne wystąpienie. Było ono transmitowane w programie radiowym BBC "Children’s Hour". Elżbieta skierowała w nim słowa wsparcia do dzieci z Wielkiej Brytanii ewakuowanych, najczęściej z zagrożonych miast, do domów na wsiach, gdzie przyjmowali ich często obcy dla nich ludzie.

Księżniczka Elżbieta i księżniczka Małgorzata w czasie nagrywania wystąpienia radiowego, 1940 rok Hulton Royals Collection/Getty Images

"Tysiące z was w tym kraju musiało opuścić swoje domy i zostać odseparowane od ojców i mam. Moja siostra Małgorzata i ja bardzo wam współczujemy, bo wiemy z własnego doświadczenia co to znaczy być daleko od tych, których kochamy najbardziej. Dlatego przesyłamy wszystkim wam, żyjącym w nowym otoczeniu, wyrazy szczerego współczucia i jednocześnie pragniemy podziękować miłym ludziom, którzy przyjęli was w swoich domach na wsiach." - przypomniał ostatnio tamte słowa "Daily Mail".

Sama Elżbieta z siostrą, księżniczką Małgorzatą, po wybuchu wojny została ewakuowana do zamku w Windsorze. Kiedy w 1939 brytyjski rząd nalegał, by Królowa Matka wyjechała z córkami do Kanady, żona ówczesnego króla miała odpowiedzieć: "Dzieci nie wyjadą beze mnie, ja nie wyjadę bez króla, a król nie wyjedzie nigdy".

Służba w wojsku Elżbiety II

W dniu swoich 16. urodzin księżniczka Elżbieta po raz pierwszy przeprowadziła inspekcję żołnierzy podczas parady na zamku w Windsorze. Otrzymała wówczas rolę honorowego pułkownika gwardii grenadierów, co miało symbolizować jej militarne zaangażowanie w czasie wojny.

W wieku 18 lat wstąpiła do kobiecej służby wojskowej - Women’s Auxiliary Territorial Service. Została przeszkolona na kierowcę i mechanika, uzyskując stopień kapitana. Tym samym ówczesna następczyni tronu stała się pierwszą kobietą w historii brytyjskiej rodziny królewskiej, która służyła w siłach zbrojnych.

"Nie żałuję ani nie cofam ani jednego słowa"

Po śmierci Elżbiety II BBC przypomniało jeszcze jedno przemówienie zmarłej królowej - to, które wygłosiła w dniu swoich 21. urodzin 21 kwietnia 1947 roku: "Oświadczam przed wami wszystkimi, że całe moje życie, czy będzie ono długie, czy krótkie, będzie poświęcone służbie wam i służbie naszej wielkiej rodzinie, do której wszyscy należymy" - mówiła w nim.

Jonny Dymond we wspomnieniu królowej zwrócił uwagę, że trzy dekady później zdecydowała się na "rzadki moment publicznej samooceny", kiedy przy okazji srebrnego jubileuszu w 1977 roku przyznała: "Chociaż ta przysięga została złożona, kiedy byłam zupełnie niedoświadczona, nie żałuję ani nie cofam ani jednego słowa".

Autor:wac//am

Źródło: BBC, royal.uk, tvn24.pl